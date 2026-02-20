2

Nioh 3 supera un record di vendite: è il capitolo venduto più velocemente nella storia della serie

Se state amando Nioh 3, sappiate che non siete i soli: il videogioco ha infatti piazzato ben un milione di copie in tutto il mondo, sulle varie piattaforme.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/02/2026
Un samurai di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Team Ninja sta festeggiando, visto che Nioh 3 ha ottenuto un nuovo record di vendite. Il più recente capitolo della serie di giochi d'azione ispirati ai soulslike ha superato un milione di unità vendute in tutto il mondo, calcolando sia le copie per PS5 che quelle per PC.

Inoltre, anche la serie nella propria totalità ha superato un nuovo record: ben 10 milioni di unità vendute.

Il messaggio di Team Ninja

Tramite il sito ufficiale, Team Ninja ha commentato i traguardi raggiunti con questa dichiarazione: "Nioh 3 ha superato il milione di unità vendute in tutto il mondo, diventando il capitolo venduto più velocemente nella storia della serie. L'intero franchise di Nioh ha inoltre superato i 10 milioni di unità a livello globale."

La compagnia continua affermando: "Siamo sinceramente grati ai giocatori di tutto il mondo per il loro incredibile supporto. Per celebrare questo traguardo, abbiamo pubblicato un trailer dei riconoscimenti, quindi non dimenticate di dargli un'occhiata! Grazie per il vostro continuo supporto a Nioh 3."

Un bug di Nioh 3 impedisce di curarsi: Team Ninja ci lavora ma ha risolto solo in parte il problema Un bug di Nioh 3 impedisce di curarsi: Team Ninja ci lavora ma ha risolto solo in parte il problema

Come detto, Team Ninja e l'editore Koei Tecmo hanno pubblicato anche un trailer - che potete vedere poco sopra - nel quale vengono mostrati alcuni dei migliori voti ottenuti dal videogioco tramite le recensioni della stampa internazionale. Diteci, ci state giocando? Lo apprezzate?

Segnaliamo infine che Nioh 3 tecnicamente è il miglior gioco su PC di Team Ninja per Digital Foundry, ma non mancano i problemi.

