Nioh 3 supera un record di vendite: è il capitolo venduto più velocemente nella storia della serie

Team Ninja sta festeggiando, visto che Nioh 3 ha ottenuto un nuovo record di vendite. Il più recente capitolo della serie di giochi d'azione ispirati ai soulslike ha superato un milione di unità vendute in tutto il mondo, calcolando sia le copie per PS5 che quelle per PC.

Inoltre, anche la serie nella propria totalità ha superato un nuovo record: ben 10 milioni di unità vendute.