I voti di EDGE promuovono Nioh 3 e Reanimal, Dragon Quest 7 Reimagined passa con la sufficienza risicata

Sono arrivati i voti delle recensioni incluse nel numero 421 di EDGE, che ha analizzato alcuni dei titoli più rilevanti usciti nelle ultime settimane. Per una volta, la redazione inglese ha stroncato un solo gioco: Highguard, che ha ricevuto un 5. La maggior parte dei titoli in esame ha invece ottenuto valutazioni positive o molto positive.
I giochi più apprezzati del mese sono stati l'action souls‑like Nioh 3, l'avventura horror Reanimal, lo strategico felino Mewgenics, l'horror psicologico Pathologic 3 e il metroidvania MIO: Memories in Orbit, tutti premiati con un bel 8.
Dragon Quest 7 Reimagined non convince del tutto, voti positivi per 2XKO e Romeo is a Dead Man
Come già accennato, Highguard è l'unica vera insufficienza, tuttavia anche Dragon Quest 7 Reimagined non ha convinto del tutto la redazione, che gli ha assegnato un 6. 2XKO si porta a casa un 7 "di incoraggiamento", nella speranza che il supporto post‑lancio possa far crescere ulteriormente il picchiaduro free‑to‑play ambientato nell'universo di League of Legends. Stesso voto anche per Romeo is a Dead Man, il nuovo action sopra le righe firmato Suda51.
Di seguito tutti i voti delle recensioni del numero 421 (aprile 2026) di EDGE:
- Nioh 3 - 8
- Cairn - 7
- Romeo is a Dead Man - 7
- Reanimal - 8
- 2XKO - 7
- Highguard - 5
- Mewgenics - 8
- Crisol: Theater of Idols - 7
- Pathologic 3 - 8
- Dragon Quest 7 Reimagined - 6
- MIO: Memories in Orbit - 8
- I Hate This Place - 4
- Ratcheteer DX - 7
Che ne pensate, vi trovate d'accordo con i voti assegnati dalla rivista inglese? Fatecelo sapere nei commenti.