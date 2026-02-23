I voti di EDGE promuovono Nioh 3 e Reanimal, Dragon Quest 7 Reimagined passa con la sufficienza risicata

Sono arrivati i voti delle recensioni incluse nel numero 421 di EDGE, che ha analizzato alcuni dei titoli più rilevanti usciti nelle ultime settimane. Per una volta, la redazione inglese ha stroncato un solo gioco: Highguard, che ha ricevuto un 5. La maggior parte dei titoli in esame ha invece ottenuto valutazioni positive o molto positive.

I giochi più apprezzati del mese sono stati l'action souls‑like Nioh 3, l'avventura horror Reanimal, lo strategico felino Mewgenics, l'horror psicologico Pathologic 3 e il metroidvania MIO: Memories in Orbit, tutti premiati con un bel 8.