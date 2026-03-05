Nioh 3 "è un grande gioco, ma non è perfetto", a dirlo è Team Ninja stesso

Con l'inizio del 2026, sono pian piano arrivati molti grandi giochi e crediamo di poter tranquillamente inserire nella lista anche Nioh 3 . Il gioco di ruolo d'azione di Team Ninja, però, non è certo categorizzabile come "perfetto" . Non siamo noi a dirlo, tra l'altro, ma gli autori stessi.

L'opinione di Team Ninja su Nioh 3

Nioh 3 "è un grande gioco, ma non è perfetto", spiega Yasuda. "Penso che ci siano molte cose su cui potremmo migliorare. Vogliamo fare tesoro dell'esperienza acquisita con Nioh 3 e con gli elementi open-field per continuare a lavorarci e, auspicabilmente, integrare e perfezionare questi aspetti anche nei titoli futuri."

A Yasuda è poi stato chiesto che tipo di miglioramenti potrebbero arrivare con un nuovo capitolo. "Sebbene abbiamo avuto successo con l'immersione e la densità del gioco stesso, credo che, in termini di capacità di trasmettere molto di più sul mondo e sull'elemento narrativo, si possa ancora migliorare", afferma. "Così come per gli elementi artistici, per dare al gioco un aspetto più distintivo. Far capire davvero perché gli yokai, o perché quel particolare yokai, si trovi in quell'ambiente. E perché quell'ambiente ha quell'aspetto? Penso che avremmo potuto fare molto di più per trasmettere davvero questo aspetto."

"Non è solo un gioco in cui entri, sconfiggi lo yokai e ottieni l'equipaggiamento o gli oggetti in quella zona. C'è qualcosa in più a livello narrativo che avremmo potuto aggiungere. Ed è ciò che vediamo in altri titoli che riescono ad arricchire ulteriormente quell'esperienza. Quindi, questo è un aspetto che abbiamo capito di poter migliorare, e qualcosa che speriamo di fare maggiormente in futuro."

A Yasuda e Shibata è poi stato sottolineato che molti nemici sono spesso ripetuti e questo riduce l'effetto di novità nelle fasi avanzate del videogioco. "Siamo consapevoli delle critiche a riguardo", afferma Shibata. "Per quanto riguarda il modo in cui rispondiamo, credo che, parlando degli yokai, si tratti di creature che nel folklore giapponese esistevano ancor prima degli animali selvatici e persino degli esseri umani."

"Sono creature apparse molto tempo prima; c'è questo elemento per cui vengono presentate come entità che si trovavano in Giappone già da tempi remoti. Volevamo anche includere alcuni nemici dei capitoli precedenti, cercando di garantire una maggiore varietà negli scontri affinché non risultassero ripetitivi."

"Tuttavia, alcuni potrebbero aver avvertito una certa mancanza di varietà. Accogliamo quindi queste critiche e speriamo, in eventuali titoli futuri, di poter migliorare sotto questo aspetto. Vorremmo cogliere l'occasione per esaminare la questione e capire cosa possiamo fare di meglio."

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Nioh 3.