Il nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è una guida per delinquenti alle prime armi

Warner Bros. Games e TT Games hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro , un filmato ricco di comicità che strizza l'occhio ai fan del Cavaliere Oscuro e dell'umorismo tipico dei mattoncini danesi.

Il crimine a Gotham paga... finché non appare Batman

Realizzata dal fantomatico "Bureau of Henchperson Services", la "Guida all'orientamento per delinquenti di Gotham City" illustra come quello del criminale sia un mestiere con radici profonde nella storia della città e come, seguendo poche semplici regole, possa portare divertimento e ricchezze.

Tra i consigli più importanti spicca ovviamente quello di tenere gli occhi ben aperti per Batman, definito "l'anti-criminale" per eccellenza, costume e maniere spicce inclusi. Se lo scontro dovesse diventare inevitabile, il suggerimento è di rimanere vigili e armarsi fino ai denti oppure, in alternativa, lasciarsi stendere rapidamente e sperare che il Cavaliere Oscuro passi alla prossima vittima.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà disponibile dal 29 maggio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Nel gioco i giocatori potranno esplorare una Gotham City completamente costruita in LEGO, affrontare missioni ricche d'azione e humor, sbloccare un vasto cast di eroi e villain e cimentarsi in combattimenti, enigmi ambientali e sezioni platform, il tutto con la classica ironia che contraddistingue le produzioni TT Games.