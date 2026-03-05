RUINER 2 è stato annunciato con un trailer: il sequel cambia genere e supporta il multiplayer

Per ora il gioco è confermato solo su PC e arriverà su Steam ed Epic Games Store, anche se non è stata comunicata alcuna finestra di lancio. Nel frattempo è disponibile il primo trailer ufficiale, visibile qui sotto.

Reikon Games ha annunciato RUINER 2 , sequel del titolo cyberpunk del 2017 che punta a rivoluzionare la formula originale con un cambio di genere e l'introduzione del multiplayer cooperativo fino a tre giocatori.

Le novità del sequel

Stando ai primi dettagli, RUINER 2 espande l'universo del primo capitolo trasformandolo da un twin-stick shooter single player in un action RPG sistemico che supporta anche il multiplayer cooperativo fino a tre giocatori. Ambientato nuovamente negli scenari industriali di Rengkok, il giocatore interpreta un hacker intrappolato in un ciclo di servitù imposto dalle corporazioni, dove perfino la morte è regolata da contratto. L'unica via di fuga è spezzare il sistema con la forza.

Il gioco introduce il Sistema Shell, che permette di controllare fino a tre corpi da combattimento distinti, ognuno con abilità, ruoli e stili d'attacco propri. Le Shell non si sbloccano tramite menu, ma eliminando i boss che le utilizzano. La gestione della squadra diventa il fulcro del gameplay: scambi rapidi, concatenazioni di abilità e sinergie determinano la differenza tra sopravvivere e dominare.

Il combattimento resta rapido e brutale, ma assume una dimensione più strategica. Ogni Shell dispone di risorse limitate, come Potenza, CPU e Memoria, da cui dipende l'equipaggiamento. Ogni scelta comporta un compromesso e seppur il crafting permette di potenziare l'arsenale, ciò potrebbe portare anche degli effetti negativi imprevisi. Il gioco offre una progressione doppia, tra l'albero passivo dell'hacker e lo sviluppo individuale delle Shell, e supporta la cooperativa fino a tre giocatori, con tanto di sfide pensate per squadre coordinate.