LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ricrea una scena iconica del 1989

Il nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ricrea una scena iconica del film del 1989 con Michael Keaton, Kim Basinger e Jack Nicholson, nella fattispecie la sequenza in cui il Joker entra nel museo con i suoi scagnozzi.

Sulle inconfondibili note del brano "Partyman" di Prince, il celebre villain si mette a "personalizzare" alcune delle opere d'arte presenti all'interno della struttura, anche se in questo caso ad attenderlo non c'è una Vicki Vale attirata lì con l'inganno.

Piuttosto, dal soffitto di una delle sale arrivano Batman e Catwoman, determinati a capire cosa stia succedendo nel museo: il preludio a una missione che vedrà il Cavaliere Oscuro e la sua compagna affrontare il perfido clown e i suoi uomini.

Come sappiamo, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si pone l'obiettivo di omaggiare le tante storie e le tante incarnazioni dell'Uomo Pipistrello, presentandosi da questo punto di vista come una sorta di dream project per i tanti fan del personaggio DC.