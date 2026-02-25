Samsung Galaxy S26 Ultra con 250€ di sconto: ecco la promo dal sito ufficiale dell'azienda

Sono arrivati i nuovissimi Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra, protagonisti di uno dei lanci più importanti dell'anno.
Una gamma pensata per alzare l'asticella in termini di innovazione, potenza e sicurezza, accompagnata da una promozione competitiva e interessante per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone e vuole scegliere proprio il colosso coreano.
Se si vuole acquistare un nuovo top di gamma, queste offerte attualmente disponibili fino al 15 marzo potrebbero rappresentare il momento perfetto per farlo. Una delle più allettanti riguarda il Samsung Galaxy S26 Ultra che è acquistabile con uno sconto di 250€: accedi alla promo direttamente tramite questo link.
Le principali novità della serie Galaxy S26 di Samsung
Tra le novità più sorprendenti spicca il primo Privacy Display al mondo integrato su uno smartphone, disponibile esclusivamente su Galaxy S26 Ultra. Una tecnologia che protegge i tuoi contenuti da sguardi indiscreti.
La nuova serie S26 introduce anche un processore ancora più potente, progettato per offrire prestazioni elevate, fluidità assoluta e un'esperienza ottimizzata con Galaxy AI. Grazie all'intelligenza artificiale puoi modificare foto e contenuti semplicemente con un prompt, velocizzando attività creative e produttive.
Grande attenzione anche al comparto video: il nuovo blocco orizzontale consente di ottenere una resa cinematografica e un'inquadratura sempre stabile. Perfetto per creator, sportivi o per chi desidera riprese fluide e professionali direttamente dallo smartphone.
Ecco le promozioni attive sulla serie Galaxy S26 di Samsung
All'interno della pagina dello store ufficiale di Samsung sono disponibili una serie di promo con cui sarà possibile risparmiare 200€ su determinati modelli. Per quanto concerne la serie S26 base e S26+, il risparmio avviene sui tagli da 512GB il cui prezzo cala fino a quanto vengono venduti i modelli da 256GB: dunque 1.289€ invece che 1.489€ per S26+ e 1.029€ invece che 1.209€ per S26 base.
Ancor più interessante è la promo attiva per il Samsung Galaxy S26 Ultra (di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato): il modello da 512GB costa come quello da 256 ovvero 1.499€ invece di 1.699€ mentre quello da 1TB costa 1.799€ invece di 1.999€. Ma non è finita qui: applicando il codice NEWGALAXYS26 si ottengono ulteriori 50€ di sconto su tutti i modelli.
Si tratta, dunque, di una grande occasione per acquistare un top di gamma assoluto della propria categoria risparmiando più di 200€. Ricordiamo che la promo è valida fino al 15 marzo.