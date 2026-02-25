Samsung Galaxy S26 Ultra con 250€ di sconto: ecco la promo dal sito ufficiale dell'azienda

I nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, fino al 15 marzo, sono acquistabili a prezzo scontato grazie a delle promozioni attive. Scopriamole insieme.

Sono arrivati i nuovissimi Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra, protagonisti di uno dei lanci più importanti dell'anno. Una gamma pensata per alzare l'asticella in termini di innovazione, potenza e sicurezza, accompagnata da una promozione competitiva e interessante per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone e vuole scegliere proprio il colosso coreano. Se si vuole acquistare un nuovo top di gamma, queste offerte attualmente disponibili fino al 15 marzo potrebbero rappresentare il momento perfetto per farlo. Una delle più allettanti riguarda il Samsung Galaxy S26 Ultra che è acquistabile con uno sconto di 250€: accedi alla promo direttamente tramite questo link.

Le principali novità della serie Galaxy S26 di Samsung Tra le novità più sorprendenti spicca il primo Privacy Display al mondo integrato su uno smartphone, disponibile esclusivamente su Galaxy S26 Ultra. Una tecnologia che protegge i tuoi contenuti da sguardi indiscreti. La nuova serie S26 introduce anche un processore ancora più potente, progettato per offrire prestazioni elevate, fluidità assoluta e un'esperienza ottimizzata con Galaxy AI. Grazie all'intelligenza artificiale puoi modificare foto e contenuti semplicemente con un prompt, velocizzando attività creative e produttive. Samsung presenta la serie Galaxy S26: si tratta dello smartphone più intuitivo di sempre Grande attenzione anche al comparto video: il nuovo blocco orizzontale consente di ottenere una resa cinematografica e un'inquadratura sempre stabile. Perfetto per creator, sportivi o per chi desidera riprese fluide e professionali direttamente dallo smartphone.