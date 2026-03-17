Vivo X300 Pro: il top camera-phone è in promo su AliExpress tramite l'applicazione di questo coupon

Il Vivo X300 Pro si presenta come uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza completa sotto ogni aspetto. Il dispositivo è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 9500 , realizzato con processo produttivo a 3 nanometri.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del top camera phone di Vivo: si tratta dell'X300 Pro il cui costo, grazie all'applicazione del coupon ITAS100 scende di 100€ per una cifra finale d'acquisto di 873,03€ . Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del Vivo X300 Pro. La fotocamera principale da 50 megapixel, con apertura f/1.6 e lunghezza focale di 24 mm, è dotata di sensore di grandi dimensioni e tecnologie come PDAF e stabilizzazione ottica (OIS), che permettono di ottenere immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di luce difficili.

Anche la fotocamera frontale non è da meno, con un sensore da 50 megapixel e autofocus, ideale per selfie di alta qualità e videochiamate definite. Il display è da 6,78 pollici, dimensioni generose che offrono un'esperienza visiva immersiva, ideale per contenuti multimediali, navigazione e produttività. Vivo X300 Pro si configura come uno smartphone potente, con un forte focus su prestazioni e fotografia.