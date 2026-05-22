Cambia il modo di vivere i racing game: volante + pedaliera + cambio Logitech in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il set di volante con pedaliera e cambio di casa Logitech compatibili con PC e PS5: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 26% per un costo finale d'acquisto di 229,99€. Puoi acquistare il set direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il volante con pedaliera e cambio Logitech G29 Driving Force è progettato per offrire un'esperienza di guida realistica, pensata per gli appassionati di simulatori di corsa su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.
Il sistema completo include volante, pedali e leva del cambio, permettendo di riprodurre in modo fedele la sensazione di una vera auto da corsa.
Ulteriori dettagli sul set Logitech
Uno dei punti centrali del dispositivo è il controllo preciso garantito dagli ingranaggi di trasmissione elicoidali, che riducono rumore e vibrazioni durante la guida. Inoltre, un sistema antigioco assicura maggiore stabilità sia al volante che ai pedali, migliorando la precisione complessiva. La leva del cambio a sei velocità con schema a H consente cambi marcia fluidi e accurati, ideali per ogni tipo di situazione in pista.
Il ritorno di forza dinamico a due motori simula in modo realistico le sensazioni della strada, riproducendo sottosterzo, sovrasterzo, perdita di aderenza e drifting. Questo sistema rende ogni gara più immersiva e coinvolgente, offrendo feedback costante al giocatore.
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