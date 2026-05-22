Cambia il modo di vivere i racing game: volante + pedaliera + cambio Logitech in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il set di volante con pedaliera e cambio di casa Logitech compatibili con PC e PS5: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 26% per un costo finale d'acquisto di 229,99€. Puoi acquistare il set direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il volante con pedaliera e cambio Logitech G29 Driving Force è progettato per offrire un'esperienza di guida realistica, pensata per gli appassionati di simulatori di corsa su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Il sistema completo include volante, pedali e leva del cambio, permettendo di riprodurre in modo fedele la sensazione di una vera auto da corsa.