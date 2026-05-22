Voglia di sparatutto caotici? Borderlands 4 per PS5 costa ben 50 € in meno

Se cerchi uno sparatutto adrenalinico o non hai ancora recuperato il quarto capitolo della serie, Borderlands 4 per PS5 è attualmente su Amazon a 31 € rispetto al prezzo consigliato di 81 €, permettendoti di risparmiare fino al 62%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Puro caos e divertimento
Come anticipato, si tratta del quarto capitolo della serie ed è uno sparatutto estremamente adrenalinico e ricco di attività da scoprire. Innanzitutto, è possibile giocarlo da soli o in compagnia (fino a tre amici). Potrai provare innumerevoli armi di ogni genere, con bonus diversi, danni elementali e funzioni che ti divertiranno senza alcun problema. Inoltre, i personaggi sono dotati di diverse specializzazioni e di un albero delle abilità su cui poter spendere i punti esperienza in base alle proprie preferenze.
Si tratta sicuramente del miglior Borderlands di sempre, con un gunplay davvero gratificante e tanti modi di caratterizzare il proprio stile di gioco. Le missioni secondarie potrebbero rallentare il ritmo di gioco inutilmente, però. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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