Warhammer 40.000 Space Marine 2 ottiene ora l'aggiornamento Purgation: ecco il trailer e le novità

Vediamo cosa è stato introdotto, compresa una nuova Operazione e l'arrivo del Battle Simulator .

Warhammer 40.000 Space Marine 2 è stato aggiornato ed è ora disponibile l'update Purgation , con tutta una serie di novità che sono anche state presentate con un nuovo trailer che potete vedere poco sotto.

Il trailer e le novità dell'aggiornamento Purgation di Warhammer 40.000 Space Marine 2

La nuova Operazione si chiama non a caso Purgation e ruota attorno alla Combat Squad Veridian che investiga la misteriosa interruzione delle comunicazioni dalla base operativa Mechanicus che include i risultati di una ricerca di massima importanza che deve essere riottenuta a tutti i costi.

Per quanto riguarda invece il Battle Simulator, permette di allenarsi impostando i nemici contro cui combattere e le armi a disposizione, così da imparare come ottenere il massimo da ogni equipaggiamento. C'è poi anche un nuovo metodo di gestione delle abilità delle armi, che possono ora essere cambiate più liberamente.

C'è anche una nuova funzione per le Wargear: è possibile equipaggiare svariati pezzi in un colpo solo e nuove aggiunte sono state promesse in futuro. Infine, ci sono nuovi contenuti per la modalità Siege e nuove armi e oggetti eroici.

Ricordiamo infine che è stato annunciato Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch per PS5, Xbox e PC.