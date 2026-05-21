Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ha una data di uscita su Steam

Chi sceglierà la Commander Edition , proposta a 89,99 euro (con il 10% di sconto fino al lancio), potrà iniziare a giocare in accesso anticipato dal 14 settembre . L'edizione include inoltre la colonna sonora digitale e i DLC The Blood Ravens Story Prologue e AFTERMATH.

Deep Silver e KING Art Games hanno annunciato la data di uscita di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 . Lo strategico in tempo reale debutterà su PC tramite Steam il 17 settembre .

Quale fazione sceglierete?

Dawn of War 4 riporta in scena una delle serie strategiche più amate dell'universo di Warhammer 40K, offrendo quattro fazioni giocabili: Space Marine, Orki, Necron e Adeptus Mechanicus, questi ultimi al loro debutto assoluto. Ogni esercito introduce comandanti, unità, strutture e meccaniche uniche, capaci di modificare profondamente ritmo e approccio tattico, restituendo tutta la brutalità del quarantunesimo millennio.

La campagna, realizzata insieme all'autore Black Library John French, è la più ampia mai vista nella serie, con oltre settanta missioni affrontabili in solitaria o in cooperativa. Il gameplay torna alle radici della serie, puntando su costruzione della base, gestione delle squadre e crescita dell'esercito. L'espansione del Sync Kill system rende i combattimenti corpo a corpo ancora più spettacolari e cinematografici. Completano l'offerta numerose modalità rigiocabili, tra cui Skirmish contro IA configurabile, multiplayer fino a 3v3 e il ritorno dell'amata Last Stand.