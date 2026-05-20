MotoGP 26, la recensione dell'edizione che vi insegna a muovere il corpo

Da questo punto di vista MotoGP 26 rappresenta molto più che in passato un sensibile passo in avanti, ravvisabile già nella schermata del menu principale e tanto più evidente non appena si affronta la primissima curva. Non si tratta di una rivoluzione, beninteso. Come spiegheremo meglio a breve, siamo di fronte ad una significativa evoluzione in ogni ambito .

Sul fronte sportivo, in particolar modo, alcune discipline virtuali si avvicinano con risultati soddisfacenti alle controparti reali. Vale certamente per la serie NBA 2K. Giochi come Assetto Corsa sono una validissima alternativa allo spendere centinaia di migliaia di euro per sentirsi al volante di una supercar. Anche MotoGP, nel corso delle sue iterazioni, ha progressivamente raffinato una gestione della fisica e un sistema di guida che possono definirsi soddisfacenti e sfaccettati al punto giusto.

Se è vero che una simulazione resta sempre un'imitazione prevedibile della realtà, al giorno d'oggi è innegabile che alcuni software abbiano raggiunto livelli di realismo notevoli.

Il corpo del pilota come principale fulcro

Il punto di partenza è il nuovo sistema di guida battezzato Rider-Based Handling. Il nome suona effettivamente come uno slogan cavalcato nei comunicati stampa per dare un tono a dei cambiamenti nella pratica solo marginali. La realtà, fortunatamente, è ben diversa e le differenze rispetto alla passata iterazione sono tangibili sin dalle primissime staccate.



Il concetto è semplice ed efficace. Invece di controllare direttamente la moto, come accade pressoché in qualsiasi altro gioco di guida, il giocatore controlla il corpo del pilota, le sue movenze sopra il mezzo, per essere più precisi. La distribuzione del peso, la posizione in curva, il baricentro in frenata, sono queste le variabili che influenzano la traiettoria e di cui, conseguentemente, dovrete avere cura per non ritrovarvi gambe all'aria sulla ghiaia a bordo pista. La moto non è un oggetto animato come per magia, ma uno strumento che l'avatar gestisce tramite braccia, gambe, busto, testa. Le animazioni del corpo, fino all'anno scorso poco più che un orpello estetico, sono il fulcro attraverso cui si genera lo spostamento della moto sul tracciato.

All'atto pratico, il cambiamento impone di ragionare in modo diverso rispetto al passato. L'ingresso in curva non dipende più solo da quanto si preme il freno, ma da come ci si posiziona prima ancora di toccare il pulsante. L'uscita richiede di raddrizzare il busto e di dosare l'accelerazione in modo progressivo. Le correzioni di traiettoria sono più naturali, le frenate progressive si leggono nell'inerzia della moto. Il posteriore lavora, si muove, accompagna il movimento. Allo stesso tempo, i cordoli diventano un elemento della pista con cui è possibile interagire, utili a mantenere la traiettoria ideale e non più, come in passato, insidie pronte ad innescare una rovinosa caduta senza preavviso.



Tutti gli anni Milestone migliora qualcosa, è vero, ma con MotoGP 26 il passo avanti è netto, per quanto non del tutto privo di sbavature

Non è tutto perfetto. Su PlayStation 5, dove ci si aspetterebbe una progressione di feedback aptico chiara, magari con una vibrazione decisa poco prima di perdere l'anteriore, non si hanno particolari sussulti o segnali quando si sta per oltrepassare il limite. Il confine tra una staccata stupefacente e una scivolata sull'asfalto è davvero sottilissimo, e in questo senso ci saremmo aspettati segnali tattili e sonori più chiari. Si tratta di una piccola sbavatura che non compromette il quadro generale, ma che chi cerca il massimo livello di coerenza simulativa non mancherà di notare. Anche il trasferimento di carico in staccata potrebbe essere un filo più morbido e graduale. Inoltre, nella fase più aggressiva della frenata, in certe situazioni, si avverte una certa arbitrarietà su come venga gestito il movimento del pilota.

Piccole storture a parte, il feeling generale è profondamente diverso rispetto a MotoGP 25, enormemente più sfaccettato. Non si ha più la sensazione di guidare su una lunga serie di binari posti gli uni di fianco agli altri. Bisogna sentire la moto; allenare la memoria muscolare per abbinare correttamente ogni sollecitazione sul controller al conseguente movimento del pilota; accettare che, per quanto esperti della serie, è necessario riapprendere alcune basi del gioco per poterlo domare come si deve, soprattutto considerando che il tutorial si dimostra piuttosto deficitario nello spiegare a dovere le basi del Rider-Based Handling.



Come per gli aiuti alla guida, anche il livello di competitività degli avversari può essere settato tramite diversi parametri

Tutto ciò è naturalmente valido nella modalità Pro. MotoGP 26 infatti si presenta con una doppia anima che rende il gioco estremamente malleabile e adatto ad un ampio pubblico. Chi cerca un'esperienza meno simulativa, più diretta ed immediata, troverà ad attenderlo il pre-set Arcade che abbassa sensibilmente la difficoltà e richiede molta meno accortezza in entrata ed uscita di curva nel dosare freno e acceleratore. Si cade comunque, se si esagera, ma anche in quel caso potrete attivare l'ormai classico rewind per ritentare all'infinito il sorpasso al limite.

Altre due caratteristiche rendono MotoGP 26 un gioco estremamente trasversale. Da una parte torna puntuale la lunghissima lista di aiuti alla guida che potrete attivare e disattivare singolarmente, così da permettervi di modellare l'esperienza intorno al grado di realismo ricercato, al di là delle preimpostazioni Pro e Arcade.



Anche quest'anno Milestone fallisce completamente nel proporre una modalità tutorial degna di questo nome

Secondariamente, potrete settare in modo dinamico il livello di competitività degli avversari controllati dalla CPU in pista. Sulla carta potrete gareggiare con piloti in grado di tenere sempre il vostro passo, così da rendere ogni gara una vera e propria battaglia dalla prima all'ultima curva. All'atto pratico, purtroppo, questo sistema funziona solo a metà. Se in alcuni casi dovrete effettivamente vedervela con rivali estremamente abili e in grado di tallonarvi costantemente, in certi tracciati vi sembrerà di avere a che fare con piloti alle prime armi, lenti sul giro e in grado di scatenare incidenti a catena con una facilità imbarazzante.