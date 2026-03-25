Un video mostra ben 16 minuti di gameplay di MotoGP 26

Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group hanno pubblicato un lungo video di gameplay che permette di dare uno sguardo concreto a MotoGP 26 e ne anticipa le principali novità in vista del lancio, fissato per il 29 aprile 2026. Sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC, acquistabile su Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.
Il video
Il filmato mostra alcune delle piste più iconiche del campionato, tra cui il Circuit of the Americas e il Circuito di Portimão in condizioni di asciutto, oltre a Silverstone Circuit sotto la pioggia.
Tra le principali innovazioni spicca un modello fisico completamente rivisto, costruito attorno a un sistema di guida "incentrato sul pilota". Questo approccio si riflette in una sensazione di controllo più evoluta e in nuove animazioni dei rider, pensate per restituire maggiore autenticità quando si sale in sella alla moto.
Il video introduce inoltre una nuova ambientazione nel Regno Unito dedicata alla modalità Race Off, che includerà due tracciati inediti per discipline alternative come Motard, Flat Track e Minibike. A queste si aggiunge l'introduzione delle moto di serie da 1000 cc, protagoniste di eventi monomarca in cui piloti delle categorie MotoGP, Moto2 e Moto3 si sfideranno sui circuiti ufficiali del campionato.
La speranza è che sia una buona evoluzione di quanto già visto in MotoGP 25.