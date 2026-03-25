Un video mostra ben 16 minuti di gameplay di MotoGP 26

Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group hanno pubblicato un lungo video di gameplay che permette di dare uno sguardo concreto a MotoGP 26 e ne anticipa le principali novità in vista del lancio, fissato per il 29 aprile 2026. Sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC, acquistabile su Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.