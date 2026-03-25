OpenAI chiude l’app Sora: si ferma anche il maxi investimento di Disney

OpenAI ha ufficialmente deciso di chiudere l'app Sora. Le motivazioni non sono chiare, ma ci sono stati altri sviluppi significativi. Per chi non lo sapesse, lo scorso dicembre Disney e OpenAI hanno siglato un accordo che avrebbe permesso a Sora e ChatGPT di ricreare personaggi Pixar, Star Wars e altri franchise. Disney avrebbe dovuto investire 1 miliardo di dollari in OpenAI, con la possibilità di acquisto di ulteriori azioni a prezzo predefinito. Ebbene, questo accordo è saltato, secondo quanto confermato da Disney. Vediamo meglio i dettagli.
Non una chiusura definitiva
A dare l'annuncio della chiusura è stato proprio il team di Sora su X. Non sono state rivelate le motivazioni di questa decisione, che comunque sorprende considerato il debutto alla fine del 2024 e il suo successo. In ogni caso, questa chiusura non è isolata e Disney ha confermato che ritirerà l'investimento legato ai progetti di OpenAI nel campo della generazione di video.
Come vi abbiamo anticipato, questo accordo avrebbe permesso agli utenti di creare video utilizzando i diritti di proprietà intellettuale della Disney. Un portavoce ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Considerando i rapidi progressi compiuti dal settore emergente dell'intelligenza artificiale, rispettiamo la decisione di OpenAI di abbandonare il settore della generazione di video e di concentrare le proprie priorità altrove".
Bisogna però fare una precisazione importante, in modo da evitare fraintendimenti. OpenAI non chiude Sora in modo definitivo: questa decisione riguarda l'app, ma gli strumenti di generazione video potrebbero essere ancora utilizzati all'interno di ChatGPT. Proprio di recente, infatti, i colleghi di Android Authority hanno trovato nuovi riferimenti a un'integrazione di Sora.
Costi troppo elevati?
Dietro la decisione potrebbero esserci costi troppo alti da sostenere. Secondo un rapporto di Forbes, pubblicato nel novembre 2025, OpenAI poteva spendere fino a 15 milioni di dollari al giorno per la generazione di video IA, per un totale potenziale di oltre 5 miliardi di dollari all'anno. Una cifra decisamente esorbitante e del tutto insostenibile, secondo quanto ammesso da Bill Peebles, responsabile di Sora, già lo scorso ottobre.
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