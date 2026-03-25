OpenAI chiude l’app Sora: si ferma anche il maxi investimento di Disney

OpenAI ha ufficialmente deciso di chiudere l'app Sora . Le motivazioni non sono chiare, ma ci sono stati altri sviluppi significativi. Per chi non lo sapesse, lo scorso dicembre Disney e OpenAI hanno siglato un accordo che avrebbe permesso a Sora e ChatGPT di ricreare personaggi Pixar, Star Wars e altri franchise. Disney avrebbe dovuto investire 1 miliardo di dollari in OpenAI, con la possibilità di acquisto di ulteriori azioni a prezzo predefinito. Ebbene, questo accordo è saltato , secondo quanto confermato da Disney. Vediamo meglio i dettagli.

Non una chiusura definitiva

A dare l'annuncio della chiusura è stato proprio il team di Sora su X. Non sono state rivelate le motivazioni di questa decisione, che comunque sorprende considerato il debutto alla fine del 2024 e il suo successo. In ogni caso, questa chiusura non è isolata e Disney ha confermato che ritirerà l'investimento legato ai progetti di OpenAI nel campo della generazione di video.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come vi abbiamo anticipato, questo accordo avrebbe permesso agli utenti di creare video utilizzando i diritti di proprietà intellettuale della Disney. Un portavoce ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Considerando i rapidi progressi compiuti dal settore emergente dell'intelligenza artificiale, rispettiamo la decisione di OpenAI di abbandonare il settore della generazione di video e di concentrare le proprie priorità altrove".

Bisogna però fare una precisazione importante, in modo da evitare fraintendimenti. OpenAI non chiude Sora in modo definitivo: questa decisione riguarda l'app, ma gli strumenti di generazione video potrebbero essere ancora utilizzati all'interno di ChatGPT. Proprio di recente, infatti, i colleghi di Android Authority hanno trovato nuovi riferimenti a un'integrazione di Sora.