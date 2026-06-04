IDC prevede un crollo del mercato PC nel 2026: consegne in calo dell'11%, unica "faro" il MacBook Neo

Questo scenario negativo segue un primo trimestre apparentemente positivo, in cui le spedizioni erano cresciute del 3% . Tuttavia, secondo gli analisti, tale incremento è stato influenzato da acquisti anticipati da parte di consumatori e aziende, intenzionati a evitare futuri aumenti di prezzo e possibili difficoltà di approvvigionamento.

In particolare, nel quarto trimestre del 2026 è previsto un calo fino al 20% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2025, segnalando un forte rallentamento della domanda globale.

Il mercato mondiale dei personal computer si prepara a un 2026 particolarmente difficile. Secondo un report di IDC, le consegne globali di PC sono destinate a diminuire dell'11,3% nell'intero anno , con un peggioramento ancora più marcato nell'ultima parte del periodo.

La carenza delle memorie impatta sul mercato PC

Uno dei fattori principali alla base di questa contrazione è la carenza globale di memorie, che IDC non prevede possa migliorare significativamente prima della fine del 2027. Questa situazione sta generando un aumento dei costi di produzione e una conseguente crescita dei prezzi finali.

Nel segmento dei notebook, un ruolo particolare è svolto da MacBook Neo, che ha contribuito a sostenere le stime del settore e a spingere IDC a rivedere leggermente al rialzo le previsioni per i computer portatili.

La concorrenza di Apple potrebbe inoltre incentivare i produttori a sviluppare nuovi chip, ottimizzare i sistemi operativi e proporre offerte più aggressive per mantenere competitività.