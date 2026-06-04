IDC prevede un crollo del mercato PC nel 2026: consegne in calo dell'11%, unica "faro" il MacBook Neo

Il mercato mondiale dei personal computer si prepara a un 2026 particolarmente difficile. Secondo un report di IDC, le consegne globali di PC sono destinate a diminuire dell'11,3% nell'intero anno, con un peggioramento ancora più marcato nell'ultima parte del periodo.
In particolare, nel quarto trimestre del 2026 è previsto un calo fino al 20% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2025, segnalando un forte rallentamento della domanda globale.
Questo scenario negativo segue un primo trimestre apparentemente positivo, in cui le spedizioni erano cresciute del 3%. Tuttavia, secondo gli analisti, tale incremento è stato influenzato da acquisti anticipati da parte di consumatori e aziende, intenzionati a evitare futuri aumenti di prezzo e possibili difficoltà di approvvigionamento.
La carenza delle memorie impatta sul mercato PC
Uno dei fattori principali alla base di questa contrazione è la carenza globale di memorie, che IDC non prevede possa migliorare significativamente prima della fine del 2027. Questa situazione sta generando un aumento dei costi di produzione e una conseguente crescita dei prezzi finali.
Nel segmento dei notebook, un ruolo particolare è svolto da MacBook Neo, che ha contribuito a sostenere le stime del settore e a spingere IDC a rivedere leggermente al rialzo le previsioni per i computer portatili.
La concorrenza di Apple potrebbe inoltre incentivare i produttori a sviluppare nuovi chip, ottimizzare i sistemi operativi e proporre offerte più aggressive per mantenere competitività.
I concorrenti di MacBook Neo: unica nota positiva del mercato PC
Anche altri produttori stanno reagendo a questa dinamica: ad esempio, è stato citato il nuovo Dell XPS 13 come concorrente diretto del MacBook Neo nel segmento dei portatili più accessibili. Nonostante alcuni segnali positivi nel comparto notebook, la tendenza generale rimane negativa.
IDC prevede infatti un aumento del prezzo medio di vendita dei PC del 17% nel 2026, con livelli che difficilmente torneranno a quelli del 2025 nei due anni successivi. Il mercato, quindi, sembra destinato a una fase prolungata di contrazione e rialzo dei prezzi, influenzata principalmente dalla crisi delle forniture di memoria.
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