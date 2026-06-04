Ace Combat 8 mostra la modalità Campagna in video: boss colossali, guerra d’informazione e oltre 30 velivoli pilotabili

Oggi è stato pubblicato un ricchissimo video che parla della modalità campagna . Come da tradizione per la serie, sarà ambientata nel mondo fittizio di Strangereal , scenario condiviso da gran parte dei capitoli principali del franchise. La storia, scritta da Sunao Katabuchi, porterà i giocatori a vestire i panni di un pilota d'élite coinvolto nel conflitto tra la Federazione dell'Usea Centrale e la Repubblica di Sotoa, con l'obiettivo di dare un contributo per far finire la guerra.

Nel corso dell'ultimo State of Play , Bandai Namco ha svelato nuovi dettagli su Ace Combat 8: Wings of Theve , confermando che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, quindi anche su Xbox Series X e S e PC, dal 2 ottobre 2026. Chi acquisterà la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, a partire dal 29 settembre.

Un gioco ricco

Come viene spiegato, Ace Combat 8: Wings of Theve offrirà vari scenari per il combattimento aereo, dai classici duelli tra caccia alle missioni dedicate agli attacchi terrestri e navali. Torneranno inoltre gli scontri contro le cosiddette "armi giganti", elementi distintivi della serie che vedranno i giocatori affrontare colossali mezzi militari esclusivi dell'universo di Strangereal.

Sul fronte del gameplay, sarà possibile pilotare oltre trenta velivoli differenti, tra modelli ispirati ad aerei realmente esistenti e progetti originali. Questi saranno suddivisi nelle categorie caccia, attacco, multiruolo e guerra elettronica, richiedendo ai giocatori di selezionare il mezzo più adatto a ogni missione.

La campagna introdurrà anche una maggiore attenzione alla gestione della propria squadra. Nei panni del comandante del Joker Squadron, i giocatori potranno decidere la composizione del gruppo e impartire ordini ai compagni durante le operazioni. Tra i membri della formazione figurano il maggiore Ellington "Professor" Baxter, ex docente universitario noto per il suo carattere riflessivo; Tasha Seversky, ex pilota della pattuglia acrobatica Zvezda; il capitano William "Noise" Coster, appassionato di musica rock; e Kate "Little Bee" Evans, comandante del Queen Flight e figura di riferimento per i piloti della portaerei Endurance.

Uno degli elementi centrali della storia sarà la riconquista di Theve, capitale della Federazione dell'Usea Centrale, caduta in seguito all'improvvisa invasione di Sotoa nel luglio del 2029. Dopo il crollo delle forze armate federali, il protagonista verrà recuperato dalla vecchia portaerei Endurance, da cui prenderà avvio la controffensiva.

Nel corso dell'avventura farà la sua comparsa anche la gigantesca "Land Battleship", una delle principali minacce del gioco. Lunga circa 450 metri, questa enorme macchina da guerra avanza attraverso la città distruggendo edifici e infrastrutture, dando vita a uno degli scontri più spettacolari della serie.

I preordini sono già aperti su PlayStation Store. Tra i bonus previsti figurano la versione per PS5 di Ace Combat Zero: The Belkan War, originariamente pubblicato nel 2006 su PlayStation 2, e il caccia F-14A Tomcat utilizzabile all'interno del gioco. La Deluxe Edition includerà inoltre l'accesso anticipato e alcune livree esclusive per gli aerei.