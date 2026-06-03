Ace Combat 8: Wings of Theve ha una data di uscita e un nuovo trailer

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Ace Combat 8: Wings of Theve con uno spettacolare trailer pubblicato nel corso dello State of Play: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 ottobre.
Il video rivela ulteriori dettagli sulla trama di questo nuovo capitolo della serie, introducendo alcuni dei personaggi che avremo modo di incontrare durante la campagna e mettendo in evidenza diverse sequenze di volo e di combattimento aereo.
Sempre a proposito del comparto narrativo, in Ace Combat 8: Wings of Theve potremo provare sulla nostra pelle "la responsabilità del comando" e verremo chiamati a prendere decisioni che influenzeranno i rapporti con gli altri membri della squadra.
Questi rapporti andranno eventualmente "rinsaldati" fra una missione e l'altra, attraverso interazioni ancora tutte da scoprire ma fondamentalmente inedite per la saga di Ace Combat, che non aveva mai utilizzato soluzioni simili.
Bonus per la prenotazione
La data di Ace Combat 8: Wings of Theve arriva a breve distanza dalla classificazione del gioco, come spesso accade, e in questo caso Kazutoki Kono stesso è comparso in un messaggio per parlare dei bonus relativi alle prenotazioni.
Il creatore della celebre serie ha rivelato che chi effettuerà il preorder di Wings of Theve riceverà una copia digitale di Ace Combat 0: The Belkan War, convertito per l'occasione da Team Aces per le piattaforme di attuale generazione.
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