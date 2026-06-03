Ace Combat 8: Wings of Theve ha una data di uscita e un nuovo trailer

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Ace Combat 8: Wings of Theve con uno spettacolare trailer pubblicato nel corso dello State of Play: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 ottobre.

Il video rivela ulteriori dettagli sulla trama di questo nuovo capitolo della serie, introducendo alcuni dei personaggi che avremo modo di incontrare durante la campagna e mettendo in evidenza diverse sequenze di volo e di combattimento aereo.

Sempre a proposito del comparto narrativo, in Ace Combat 8: Wings of Theve potremo provare sulla nostra pelle "la responsabilità del comando" e verremo chiamati a prendere decisioni che influenzeranno i rapporti con gli altri membri della squadra.

Questi rapporti andranno eventualmente "rinsaldati" fra una missione e l'altra, attraverso interazioni ancora tutte da scoprire ma fondamentalmente inedite per la saga di Ace Combat, che non aveva mai utilizzato soluzioni simili.