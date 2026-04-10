Il diario di sviluppo di Ace Combat 8: Wings of Theve parla della tecnologia delle nuvole

Come illustrato dall'art director Keiichi Yamaguchi, il nuovo titolo porterà un "grosso aggiornamento" ai modelli dei caccia: si passerà a texture in 4K (rispetto al precedente 1K) e a un conteggio poligonale circa sei volte superiore a quello dell'ultimo episodio. Anche la gestione dell'enorme arsenale, distribuito tra terra, mare e aria, subirà un'evoluzione.

L'editore Bandai Namco ha pubblicato un videodiario di sviluppo di Ace Combat 8: Wings of Theve con cui ha svelato le ambizioni e le novità tecniche dell'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga dedicata ai combattimenti aerei. Il salto generazionale si preannuncia netto.

Tra le nuvole

Un altro art director, Masato Kanno, ha spiegato che le armi non opereranno più come entità a sé stanti, ma saranno logisticamente interconnesse. Questa scelta si rifletterà sia nel gameplay che nella narrativa: i giocatori, ad esempio, potranno vedere il trasporto e l'assemblaggio dei sistemi d'armamento.

Una delle innovazioni tecnologiche più avanzate e affascinanti riguarda però la resa dei cieli, in particolare quella delle nuvole. Il producer Manabu Shimomoto ha illustrato le potenzialità di Cloudly, un nuovo motore proprietario (che va a sostituire i software di terze parti usati in passato) progettato appositamente per gestire la densità e la stratificazione delle nuvole nei campi di battaglia aerei. Secondo Shimomoto, questa tecnologia sarà fondamentale per far percepire ai giocatori la reale velocità dei velivoli, solitamente difficile da trasmettere nei cieli vuoti, offrendo vari feedback che daranno la sensazione di "perforare le nuvole".

A fare da colonna portante all'intera struttura visiva c'è l'Unreal Engine 5. Sfruttando Lumen, il sistema di illuminazione e riflessi dinamici del motore, Ace Combat 8 punta a un fotorealismo estremo. Un obiettivo perseguito anche attraverso un lavoro meticoloso sugli ambienti: i team di sviluppo hanno scattato oltre 1.000 fotografie in formato HDRI e realizzato scansioni 3D di veri hangar militari per ricrearli fedelmente nel gioco.

Sul fronte dei contenuti, oltre alla tradizionale campagna per giocatore singolo e a una nuova modalità di addestramento, Ace Combat 8: Wings of Theve promette scintille nel comparto multigiocatore. Gli sviluppatori hanno infatti assicurato che includerà la modalità online "più grande" mai vista nella storia della serie.

Per potersi allacciare le cinture, però, bisognerà attendere ancora un po': il decollo di Ace Combat 8: Wings of Theve è previsto per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.