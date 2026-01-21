Ace Combat 8: Wings of Theve, il brand director manda un messaggio ai giocatori

Kazutoki Kono, storico brand director della serie Ace Combat, ha pubblicato un video messaggio rivolto ai giocatori di Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo della saga che farà il proprio debutto nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Kono ha spiegato innanzitutto che lui e il suo team si sono impegnati al massimo per fare in modo che il trailer di annuncio di Wings of Theve risultasse di grande impatto: dalle inquadrature ai personaggi, passando alle sequenze di volo con la resa realistica delle nuvole, lo studio ha cercato di fare un lavoro perfetto.

"La dettagliata rappresentazione del cielo, il volume delle nuvole, la sensazione dell'aereo che fende l'aria, i particolari dei velivoli, i nemici che precipitano avvolti dalle fiamme... tutti quegli elementi, e la musica intensa", ha ricordato Kono.

"Fino al momento in cui vi faremo volare ancora una volta nei cieli, continueremo a perfezionare Ace Combat 5: Wings of Theve senza compromessi. Per favore, aspettate ancora un poco e arriverà il momento in cui le vostre ali si libreranno nel cielo infinito", ha promesso il brand director.