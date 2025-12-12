Ace Combat 8: Wings of Theve annunciato per PS5, Xbox e PC con un trailer

Il gioco sarà disponibile durante il corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.

I primi dettagli

Stando ai primi dettagli, Ace Combat 8: Wings of Theve ci mette nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi. È luglio 2029: la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi. Con il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, dovremo tornare nei cieli per riconquistare la patria perduta.

Gli sviluppatori promettono che la Campagna offrirà scenari spettacolari e un gameplay frenetico in stile arcade che trasformano ogni missione in una battaglia mozzafiato. Nei momenti di tregua, sequenze in prima persona e filmati coinvolgenti raccontano la storia del protagonista, mettendo in risalto il peso delle decisioni e la responsabilità del comando. Tra una missione e l'altra sarà fondamentale rinsaldare i legami con la squadra, affrontare le avversità e dimostrare di meritare il titolo di asso.