Ace Combat 8: Wings of Theve utilizza un motore proprietario per generare nuvole stratificate e realistiche

Ace Combat 8: Wings of Theve segna il ritorno della celebre serie di combattimenti aerei, sei anni dopo il precedente capitolo. In questo periodo i progressi tecnologici sono stati significativi e il team di Bandai Namco Aces ha sviluppato nuove soluzioni per rendere l'esperienza ancora più immersiva.

Il gioco sfrutterà l'Unreal Engine 5, ma sarà affiancato anche da un motore proprietario, il Cloudy Engine, creato appositamente per simulare nuvole realistiche e stratificate. Questa tecnologia sostituirà il precedente tool di terze parti trueSKY, permettendo la creazione di formazioni nuvolose più definite e con caratteristiche variabili.