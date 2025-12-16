Ace Combat 8: Wings of Theve utilizza un motore proprietario per generare nuvole stratificate e realistiche

Ace Combat 8: Wings of Theve segna il ritorno della celebre serie di combattimenti aerei, sei anni dopo il precedente capitolo. In questo periodo i progressi tecnologici sono stati significativi e il team di Bandai Namco Aces ha sviluppato nuove soluzioni per rendere l'esperienza ancora più immersiva.
Il gioco sfrutterà l'Unreal Engine 5, ma sarà affiancato anche da un motore proprietario, il Cloudy Engine, creato appositamente per simulare nuvole realistiche e stratificate. Questa tecnologia sostituirà il precedente tool di terze parti trueSKY, permettendo la creazione di formazioni nuvolose più definite e con caratteristiche variabili.
Non è solo una miglioria estetica
Per gli sviluppatori non si tratta di un miglioramento solo estetico: dato che i giocatori potranno "leggere tra le nuvole" per avere maggiore consapevolezza di quello che accade intorno a loro. Ad esempio, le nuvole si formeranno in modo diverso a seconda della loro altitudine, il che, secondo Kono, può funzionare come un altimetro naturale sufficientemente preciso. Ha infatti dichiarato di essersi ritrovato a controllare gli strumenti meno frequentemente in Ace Combat 8 rispetto ai giochi precedenti.
"Personalmente non sono particolarmente interessato a miglioramenti visivi senza un corrispondente miglioramento funzionale. In AC7, l'effetto di volare dentro le nuvole inviava naturalmente segnali al giocatore, e stiamo cercando caratteristiche visive simili che permettano ai giocatori di apprendere le regole del gioco in modo naturale, man mano che ripetono le partite", ha dichiarato Kono in un'intervista con Famitsu.
"Scie di condensazione e fumo generati dagli aerei nemici, così come i riflessi della canopy (il tettuccio della cabina di pilotaggio, ndr), inviano tutti segnali al giocatore. Queste caratteristiche consentono ai giocatori di scoprire e interpretare naturalmente i segnali durante il gioco, influenzando così le loro decisioni".
Vi ricordiamo che Ace Combat 8: Wings of Theve sarà disponibile nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.