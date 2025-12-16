Todd Howard spiega perché non comparirà nella serie TV di Fallout

Mentre mancano ormai poche ore al debutto della seconda stagione su Prime Video, Todd Howard ha spiegato perché non comparirà nella serie TV di Fallout, dicendo nel corso di un'intervista che gli è stato proposto in più di un'occasione di partecipare allo show.

"Me l'hanno proposto un sacco di volte, persino durante la prima stagione", ha detto Howard. "Dovevo comparire in una sorta di sala Vault-Tec alla Dottor Stranamore, dove parlano di tutti gli esperimenti, ma anche in altre situazioni. Penso però di rendere meglio dietro la macchina da presa."

"Non voglio distrarre gli appassionati. Tutti direbbero: 'Oh, c'è Todd!'", ha continuato il game director, spiegando poi che non ha alcuna intenzione di diventare una sorta di Stan Lee di casa Bethesda, mettendosi a fare cameo ricorrenti all'interno di ogni produzione. "Non in questo momento", ha detto.

In effetti Howard ha escluso anche partecipazioni più vaghe e brevi, come ad esempio la parte di una vittima a caso del Ghoul di Walton Goggins: a quanto pare è davvero determinato a non cedere alle lusinghe dei produttori dello show.