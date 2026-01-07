Le riprese della terza stagione di Fallout inizieranno prima del previsto

La seconda stagione di Fallout su Prime Video sta ora andando in onda, ma se con il pensiero siete già alla terza , sappiate che le riprese non sono affatto lontane.

Cosa sappiamo della terza stagione di Fallout

Poco tempo fa, il produttore esecutivo Jonathan Nolan ha affermato che il team della serie TV di Fallout sperava di poter iniziare a girare la terza stagione nel corso dell'estate 2026. Pare però che siano in anticipo sui tempi visto che le riprese inizieranno il primo maggio a Santa Clarita.

Frederick E.O. Toye sarà ancora una volta il regista e, secondo un messaggio della Film and Television Industry Alliance, questo garantirà "continuità" agli episodi grazie alla sua grande esperienza con il genere. "I contributi di Toye dietro la macchina da presa sono stati notevoli nelle stagioni uno e due, offrendo un ritmo visivo e narrativo costante che ancorano il vasto mondo della serie", si legge nel post.

Pe quanto riguarda il luogo delle riprese, la California è la scelta più ovvia visto che dopo la prima stagione girata a New York si sono spostati nel stato del sud-ovest e hanno pronti vari set. "La data delle riprese a inizio maggio offre ai capi reparto e alla troupe tutto il tempo necessario per prepararsi alle assunzioni. I costruttori di scenografie e i reparti artistici dovrebbero prepararsi ad ampliare paesaggi e ambientazioni pratiche che riflettano la continuazione della saga attraverso il Classic Wasteland e verso nuovi territori", aggiunge il post di produzione per la terza stagione di Fallout.

Vi segnaliamo infine che Fallout 5 sarà in parte influenzato dalla serie TV di Prime Video.