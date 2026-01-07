"Scopri il tuo futuro" non è decisamente il finale segreto di Stranger Things

Il finale di Stranger Things ha creato non poche discussioni. Come prevedibile, non ha soddisfatto proprio tutti, tanto da generare teorie complottiste e la speranza che fosse in qualche modo rettificato nel breve periodo, magari con un nono episodio lanciato a sorpresa.

Il tutto ha anche un nome: "Conformity Gate". Parliamo di una teoria secondo cui l'episodio di Capodanno non sarebbe il vero finale, ma una specie di visione onirica creata da Vecna, l'antagonista principale della serie, interpretato da Jamie Campbell Bower.

Quando sarebbe dovuto uscire il vero finale? Oggi, 7 gennaio 2025. L'idea era stata rafforzata anche da alcuni teaser della piattaforma di video streaming, compreso uno che mostra Millie Bobby Brown, l'attrice che in Stranger Things interpreta Undici, che molti avevano voluto leggere come conferme del Conformity Gate. In effetti qualcosa infine è uscito: un lungo spot che mostra alcune delle novità in arrivo su Netflix nel 2026, chiamato "Scopri il tuo futuro".