Netflix propone tante novità tra i più visti della settimana, tra film sugli incendi e serie TV thriller

Netflix ha svelato le nuove classifiche dedicate agli show e ai film più visti nella Penisola tra il 16 e il 22 febbraio 2026. Iniziamo vedendo le serie TV più viste in Italia:

Motorvalley: Stagione 1 The Night Agent: Stagione 3 Bridgerton: Stagione 4 The Lincoln Lawyer: Stagione 4 Unfamiliar: Stagione 1 The Museum of Innocence: Miniserie Reality Check: Inside America's Next Top Model: Stagione 1 Jeffrey Epstein: Filthy Rich: Miniserie Lead Children: Miniserie The Art of Sarah: Miniserie

Le locandine delle serie TV più viste in Italia

Continua il successo di Motorvalley, la serie TV italiana sul Gran Turismo disponibile dalla scorsa settimana. Tra le novità di questi ultimi sette giorni ci sono The Night Agent: Stagione 3, The Museum of Innocence (una storia d'amore e ossessione nella Istanbul del 1970), Reality Check: Inside America's Next Top Model (una docuserie su American's Next Top Model) e The Art of Sarah (un thriller legato a un omicidio e su una donna sospetta che continua a cambiare la propria storia).