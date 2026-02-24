Netflix propone tante novità tra i più visti della settimana, tra film sugli incendi e serie TV thriller

Netflix ha svelato le nuove classifiche dedicate agli show e ai film più visti nella Penisola tra il 16 e il 22 febbraio 2026. Iniziamo vedendo le serie TV più viste in Italia:
- Motorvalley: Stagione 1
- The Night Agent: Stagione 3
- Bridgerton: Stagione 4
- The Lincoln Lawyer: Stagione 4
- Unfamiliar: Stagione 1
- The Museum of Innocence: Miniserie
- Reality Check: Inside America's Next Top Model: Stagione 1
- Jeffrey Epstein: Filthy Rich: Miniserie
- Lead Children: Miniserie
- The Art of Sarah: Miniserie
Continua il successo di Motorvalley, la serie TV italiana sul Gran Turismo disponibile dalla scorsa settimana. Tra le novità di questi ultimi sette giorni ci sono The Night Agent: Stagione 3, The Museum of Innocence (una storia d'amore e ossessione nella Istanbul del 1970), Reality Check: Inside America's Next Top Model (una docuserie su American's Next Top Model) e The Art of Sarah (un thriller legato a un omicidio e su una donna sospetta che continua a cambiare la propria storia).
I film più visti in Italia su Netflix
Ecco invece i lungometraggi più apprezzati dagli italiani su Netflix:
- lo Sono Rosa Ricci
- La vita va così
- Prometheus
- The Orphans
- Reunion
- How to Be Single
- Firebreak
- KPop Demon Hunters
- The Addams Family 2
- State of Fear
Per quanto riguarda i film, le novità sono Io sono Rosa Ricci (prequel della serie TV Mare Fuori), Prometheus (della saga di Alien), The Orphans (due amici devono vendicare la morte di una loro vecchia fiamma), Firebreak (una bambina sparisce nella foresta nel mezzo di un incendio e la madre deve salvarla in tempo) e The Addams Family 2 (il film di animazione del 2021 dedicato alla famiglia Addams).
