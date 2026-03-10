Slay the Spire 2 e Marathon superano Resident Evil Requiem nella classifica Steam

Per quanto riguarda invece Marathon, abbiamo assistito a una sostanziale rimonta per l'extraction shooter sviluppato da Bungie, che è passato dalla sesta alla seconda posizione nel giro di pochi giorni, in concomitanza appunto con il lancio ufficiale.

Merita assolutamente una menzione il fatto che il titolo di Mega Crit Games sia riuscito a battere anche Counter-Strike 2 , laddove non si escludano dalla visualizzazione della top 10 le produzioni free-to-play: un risultato davvero importante, considerando la popolarità dello sparatutto targato Valve.

Slay the Spire 2 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam , impedendo a Marathon di conquistare la vetta al lancio e costringendo Resident Evil Requiem ad accontentarsi del terzo posto.

Occhio a Crimson Desert

Presente nella lista dei desideri di oltre tre milioni di persone su PC e console, Crimson Desert si avvicina al debutto e lo troviamo subito in quarta posizione, davanti alle vendite di Steam Deck: sarà interessante vedere quanto rapidamente si avvicinerà alla testa della classifica.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Resta infine da capire se l'impostazione della top 10 rimarrà questa per un po' di tempo o se Resident Evil Requiem riuscirà a riprendersi la vetta, viste anche le prime notizie sulle ottime vendite totalizzate dall'ultimo capitolo della serie survival horror.