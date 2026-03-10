6

Slay the Spire 2 e Marathon superano Resident Evil Requiem nella classifica Steam

La classifica Steam ha visto il debutto di Slay the Spire 2 in prima posizione, davanti all'importante rimonta di Marathon e naturalmente a Resident Evil Requiem.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/03/2026
Slay the Spire 2 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, impedendo a Marathon di conquistare la vetta al lancio e costringendo Resident Evil Requiem ad accontentarsi del terzo posto.

Merita assolutamente una menzione il fatto che il titolo di Mega Crit Games sia riuscito a battere anche Counter-Strike 2, laddove non si escludano dalla visualizzazione della top 10 le produzioni free-to-play: un risultato davvero importante, considerando la popolarità dello sparatutto targato Valve.

  1. Slay the Spire 2
  2. Marathon
  3. Resident Evil Requiem
  4. Crimson Desert
  5. Steam Deck
  6. EA Sports FC 26
  7. ARC Raiders
  8. Tom Clancy's The Division 2
  9. Rust
  10. Poker Night at the Inventory
Per quanto riguarda invece Marathon, abbiamo assistito a una sostanziale rimonta per l'extraction shooter sviluppato da Bungie, che è passato dalla sesta alla seconda posizione nel giro di pochi giorni, in concomitanza appunto con il lancio ufficiale.

Occhio a Crimson Desert

Presente nella lista dei desideri di oltre tre milioni di persone su PC e console, Crimson Desert si avvicina al debutto e lo troviamo subito in quarta posizione, davanti alle vendite di Steam Deck: sarà interessante vedere quanto rapidamente si avvicinerà alla testa della classifica.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Resta infine da capire se l'impostazione della top 10 rimarrà questa per un po' di tempo o se Resident Evil Requiem riuscirà a riprendersi la vetta, viste anche le prime notizie sulle ottime vendite totalizzate dall'ultimo capitolo della serie survival horror.

