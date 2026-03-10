Slay the Spire 2 e Marathon superano Resident Evil Requiem nella classifica Steam

Slay the Spire 2 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, impedendo a Marathon di conquistare la vetta al lancio e costringendo Resident Evil Requiem ad accontentarsi del terzo posto.
Merita assolutamente una menzione il fatto che il titolo di Mega Crit Games sia riuscito a battere anche Counter-Strike 2, laddove non si escludano dalla visualizzazione della top 10 le produzioni free-to-play: un risultato davvero importante, considerando la popolarità dello sparatutto targato Valve.
- Slay the Spire 2
- Marathon
- Resident Evil Requiem
- Crimson Desert
- Steam Deck
- EA Sports FC 26
- ARC Raiders
- Tom Clancy's The Division 2
- Rust
- Poker Night at the Inventory
Per quanto riguarda invece Marathon, abbiamo assistito a una sostanziale rimonta per l'extraction shooter sviluppato da Bungie, che è passato dalla sesta alla seconda posizione nel giro di pochi giorni, in concomitanza appunto con il lancio ufficiale.
Occhio a Crimson Desert
Presente nella lista dei desideri di oltre tre milioni di persone su PC e console, Crimson Desert si avvicina al debutto e lo troviamo subito in quarta posizione, davanti alle vendite di Steam Deck: sarà interessante vedere quanto rapidamente si avvicinerà alla testa della classifica.
Resta infine da capire se l'impostazione della top 10 rimarrà questa per un po' di tempo o se Resident Evil Requiem riuscirà a riprendersi la vetta, viste anche le prime notizie sulle ottime vendite totalizzate dall'ultimo capitolo della serie survival horror.