DLSS 4.5 al gran completo: annunciata la data di lancio della Dynamic Multi Frame Generation di NVIDIA

Presentate nel corso del CES 2026, Dynamic Multi Frame Generation e la modalità a 6x hanno finalmente una data di lancio ufficiale. L'annuncio è arrivato direttamente da NVIDIA in occasione della Game Developers Conference 2026, la celebre kermesse dedicata agli sviluppatori in cui vengono sviscerati gli aspetti più tecnici del mondo videoludico e dove sempre più spesso viene tracciato il futuro tecnologico dell'industria. Rispettando la scadenza primaverile, il pacchetto DLSS 4.5 verrà quindi completato alla fine del mese di marzo, con l'introduzione di una delle novità più interessanti e potenzialmente utili per l'attuale generazione di GPU RTX 50. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cos'è il DLSS Dynamic Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation è una nuova funzione di DLSS 4.5 che porta un ulteriore passo avanti nella generazione di fotogrammi tramite intelligenza artificiale. Dynamic Multi Frame Generation adatta automaticamente il numero di fotogrammi generati in base alle necessità A differenza delle precedenti modalità di frame generation, il sistema non utilizza un moltiplicatore fisso ma adatta dinamicamente il numero di fotogrammi generati in base al carico della scena. In questo modo può aumentare l'intervento nelle situazioni più pesanti e ridurlo quando non è necessario, mantenendo un equilibrio tra fluidità, latenza e qualità dell'immagine. La nuova modalità supporta anche un moltiplicatore fino a 6x, con la possibilità di generare fino a cinque fotogrammi aggiuntivi per ogni frame renderizzato tradizionalmente. Questo permette di raggiungere frame rate molto elevati, anche in scenari complessi che utilizzano il path tracing, ovviamente sulle GPU della serie GeForce RTX 50.