Tutte le novità di NVIDIA alla GDC 2026: Quake III RTX Remix Demo, GeForce NOW e tanto altro ancora

Il Community Update di NVIDIA per la GDC 2026 è stato ricco di annunci. Ecco tutte le novità che arrivano dal team verde.

Nel corso del Community Update tenuto alla GDC 2026, NVIDIA ha presentato una serie di novità indirizzate a strumenti come RTX Remix e ai servizi come GeForce NOW. Dopo aver annunciato l'arrivo della Dynamic Multi Frame Generation, del path tracing in alcuni videogiochi in arrivo e la RTX Mega Geometry in The Witcher 4, il team verde si è concentrato sui suoi tool di "restauro", senza dimenticare le funzionalità dei servizi in cloud.

RTX Remix si evolve: nuovi strumenti e Advanced Particle VFX NVIDIA continua a investire su RTX Remix, la piattaforma pensata per consentire alla community di creare versioni rimasterizzate dei giochi classici sfruttando il path tracing e gli asset moderni. RTX Remix si aggiorna con nuovi strumenti come Advanced Particle VFX Tra i nuovi progetti disponibili spiccano Need for Speed: Carbon Remix e Clive Barker's Undying RTX, mentre il DLC Portal Stories: Mel With RTX arriva su Portal 2 Remix. Parallelamente continuano a evolversi anche le integrazioni di Remix Logic, che permette di introdurre elementi dinamici nelle scene dei giochi rimasterizzati, tra cui spicca l'esempio di Call of Duty 2 RTX. Con il prossimo aggiornamento RTX Remix introdurrà un sistema chiamato Advanced Particle VFX, progettato per permettere ai modder di creare effetti particellari più sofisticati.

Il nuovo editor include controlli avanzati per gestire animazioni dinamiche, variazioni di colore, dimensione e velocità nel tempo tramite curve dedicate all'interno dell'editor. A questo si aggiungono sistemi di randomizzazione che consentono di generare animazioni meno ripetitive e più naturali. Il sistema supporta inoltre simulazioni fisiche più complesse, tra cui attrazione e repulsione tra particelle, vento, resistenza dell'aria e collisioni con modelli tridimensionali.

Quake III RTX: nuova demo disponibile Per mostrare concretamente le potenzialità di questi strumenti, NVIDIA ha pubblicato anche una nuova demo dedicata a Quake III RTX. NVIDIA ha rilasciato una nuova demo di Quake III RTX Remix Il progetto include 15 livelli rimasterizzati, tra cui la mappa personalizzata "Area 15 - NVIDIA Bunker", e integra path tracing, asset completamente ricreati, effetti particellari avanzati e supporto alle tecnologie DLSS di nuova generazione. La mod è disponibile gratuitamente su ModDB per tutti i possessori del gioco originale

CloudXR arriva su Apple Vision Pro Tra le novità più interessanti della presentazione c'è anche l'integrazione della tecnologia CloudXR all'interno di visionOS, il sistema operativo di Apple Vision Pro.

La soluzione permette di eseguire lo streaming dei giochi PC con rendering foveated fino a 4K e 120 FPS, combinando contenuti stereoscopici con l'ambiente reale attraverso il sistema di spatial computing del visore. I primi titoli a supportare questa configurazione saranno simulazioni come iRacing e X-Plane 12, che potranno sfruttare l'hardware RTX per alimentare esperienze di simulazione più immersive.

GeForce NOW: nuove funzioni per utenti e sviluppatori NVIDIA ha annunciato anche diverse novità per GeForce NOW, con aggiornamenti che riguardano sia l'esperienza degli utenti sia gli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori. Tanti nuovi titoli annunciati per GeForce NOW Sul fronte tecnico il servizio introdurrà il supporto a esperienze VR fino a 90 FPS su dispositivi come Meta Quest e Apple Vision Pro. Allo stesso tempo verranno migliorate le funzioni di integrazione delle librerie digitali, con l'introduzione del single sign-in e il collegamento diretto degli account. Nei prossimi mesi entreranno inoltre nuovi partner nel catalogo del servizio, tra cui GOG e Gaijin, mentre alcuni titoli Xbox entreranno nella libreria install-to-play disponibile sulla piattaforma. NVIDIA ha annunciato una nuova collaborazione con GOG e Gaijin per GeForce NOW NVIDIA ha presentato anche Cloud Playtest, una funzione che permette di organizzare sessioni di test dei giochi direttamente nell'infrastruttura di GeForce NOW.

Il sistema consente di gestire playtest interni, con la stampa o con gruppi di utenti esterni, permettendo di registrare gameplay, webcam e input del controller durante le sessioni. Gli sviluppatori possono inoltre programmare con precisione l'inizio e la fine delle prove, estendendo il testing a un numero molto più ampio di dispositivi.