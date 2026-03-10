007 First Light e Control Resonant potranno contare su Path Tracing e RTX Mega Geometry

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA ha annunciato che le versioni PC di 007 First Light e Control Resonant potranno avvalersi delle tecnologie RTX.
In particolare, la produzione targata IO Interactive potrà contare sul path tracing, mentre per il nuovo titolo di Remedy sarà implementata anche RTX Mega Geometry, soluzione non a caso utilizzata per la prima volta in Alan Wake 2 con ottimi risultati.
Oltre al pacchetto DLSS 4.5 quindi, i nuovi giochi in arrivo saranno in grado di sfoggiare una riproduzione realistica dell'illuminazione e nel caso di Resonant una gestione di scene particolarmente dense dal punto di vista geometrico
Path tracing in 007 First Light e Control Resonant
Tra i titoli che adotteranno il path tracing nei prossimi mesi figurano quindi 007 First Light e Control Resonant, due progetti che puntano a sfruttare le tecnologie RTX più avanzate per migliorare la resa dell'illuminazione e dei materiali. Come sappiamo, il path tracing è una tecnica di rendering che simula il comportamento fisico della luce tracciando numerosi raggi all'interno della scena, permettendo di calcolare in modo più accurato riflessi, ombre e illuminazione globale rispetto al ray tracing tradizionale.
L'approccio è computazionalmente molto più oneroso rispetto alle tecniche di illuminazione convenzionali, ma consente di ottenere risultati visivi particolarmente realistici. Fondamentale sarà quindi il supporto a DLSS e alle altre tecnologie di upscaling e frame generation, che permetteranno l'accesso ad una elevata qualità grafica limitando i compromessi anche sugli hardware meno prestranti.
RTX Mega Geometry in Control Resonant e l’esperienza di Alan Wake 2
Oltre al path tracing, Control Resonant utilizzerà anche RTX Mega Geometry, una tecnologia progettata per migliorare la gestione della geometria nelle scene "ray traced".
Il sistema consente di includere un numero molto più elevato di triangoli all'interno delle strutture di accelerazione utilizzate dal ray tracing, permettendo di gestire ambienti estremamente complessi senza compromettere le prestazioni.
Una prima applicazione concreta di questa tecnologia si è già vista in Alan Wake 2, che ha rappresentato uno dei principali banchi di prova per le ultime tecnologie del team verde. L'esperienza maturata con il titolo di Remedy viene ora utilizzata come base per i progetti successivi dello studio, con Control Resonant che punta a sfruttare queste soluzioni in modo ancora più esteso.
In questo senso, NVIDIA ha annunciato che RTX Mega Geometry sarà implementata anche in The Witcher 4, in particolare per la gestione della vegetazione.