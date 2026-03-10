007 First Light e Control Resonant potranno contare su Path Tracing e RTX Mega Geometry

Oltre al pacchetto DLSS 4.5 quindi, i nuovi giochi in arrivo saranno in grado di sfoggiare una riproduzione realistica dell'illuminazione e nel caso di Resonant una gestione di scene particolarmente dense dal punto di vista geometrico

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Dynamic Multi Frame Generation , NVIDIA ha annunciato che le versioni PC di 007 First Light e Control Resonant potranno avvalersi delle tecnologie RTX . In particolare, la produzione targata IO Interactive potrà contare sul path tracing, mentre per il nuovo titolo di Remedy sarà implementata anche RTX Mega Geometry, soluzione non a caso utilizzata per la prima volta in Alan Wake 2 con ottimi risultati.

Path tracing in 007 First Light e Control Resonant

Tra i titoli che adotteranno il path tracing nei prossimi mesi figurano quindi 007 First Light e Control Resonant, due progetti che puntano a sfruttare le tecnologie RTX più avanzate per migliorare la resa dell'illuminazione e dei materiali. Come sappiamo, il path tracing è una tecnica di rendering che simula il comportamento fisico della luce tracciando numerosi raggi all'interno della scena, permettendo di calcolare in modo più accurato riflessi, ombre e illuminazione globale rispetto al ray tracing tradizionale.

L'approccio è computazionalmente molto più oneroso rispetto alle tecniche di illuminazione convenzionali, ma consente di ottenere risultati visivi particolarmente realistici. Fondamentale sarà quindi il supporto a DLSS e alle altre tecnologie di upscaling e frame generation, che permetteranno l'accesso ad una elevata qualità grafica limitando i compromessi anche sugli hardware meno prestranti.