Project Helix è semplicemente un PC che emula un'esperienza console?

"La SKU Xbox 'nativa', quella che aveva un target di build aggiornato per cui gli sviluppatori realizzavano i giochi, sta scomparendo", ha aggiunto l'insider. "Non esiste un target di build Xbox Helix: è semplicemente una build UWP, dunque in pratica sarà come pubblicare un gioco su Windows Store ."

"Non è una console di nuova generazione, bensì semplicemente un PC che utilizza la stessa Windows Full Screen Experience (FSE) che abbiamo appena visto su ROG Ally X per emulare un'esperienza in stile Xbox", ha scritto l'insider sul forum NeoGAF.

Un fallimento annunciato?

SneakersSO si è detto d'accordo con le affermazioni secondo cui Project Helix sarà l'ultimo tentativo di Xbox con l'hardware, e anzi ha rilanciato sulla questione dicendo che, a suo avviso, si tratta di una piattaforma nata morta, di un insuccesso annunciato e persino voluto, in un certo senso.

"Useranno il fatto che questo dispositivo non esploderà nelle vendite come chiodo finale sulla bara per chiudere la divisione hardware", ha scritto l'insider. "Conoscono già le previsioni e non si fanno illusioni che questo sarà un nuovo momento in stile Xbox 360."

"Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la nuova leadership: Asha Sharma sta andando in una direzione che era stata stabilita molto prima che venisse presa in considerazione. Sta semplicemente portando avanti il progetto perché i fondi erano già stati stanziati."