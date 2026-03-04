La data di uscita di MotoGP 26 è stata scoperta in anticipo, con prezzo e console sulle quali uscirà

Sappiamo infatti già la data di uscita, il prezzo delle varie edizioni e su quali piattaforme sarà pubblicato , grazie a una svista di PlayStation Francia e al noto leaker billbil-kun, che da anni continua a condividere in modo corretto dettagli sul mondo dei videogiochi.

MotoGP 26 sarà presentato in modo ufficiale il 5 marzo, ma non dovrete attendere fino ad allora perché i leak hanno già confermato un po' tutto sul videogioco.

Cosa sappiamo su MotoGP 26

Secondo quanto scoperto per sbaglio tramite PS Francia, MotoGP 26 sarà disponibile dal 29 aprile 2026. Dealabs e billbil-kun hanno condiviso questa immagine presa dal trailer finito in rete troppo presto.

La data di uscita di MotoGP 26 secondo il leak di PlayStation

Per quanto riguarda le piattaforme e i prezzi, sono invece i seguenti:

PC: €59,99 (solo edizione digitale)

PS5: €69,99

Xbox Series: €69,99

Nintendo Switch 2: €49,99

Nintendo Switch: €49,99

Come potete vedere, MotoGP salterebbe PS4 e Xbox One. Inoltre, sempre per la prima volta, la serie arriverebbe su Nintendo Switch 2, senza però mettere da parte la vecchia generazione della casa di Kyoto. Le versioni console avranno inoltre una edizione fisica, oltre a quella digitale.

Come sempre ricordiamo che questi sono solo rumor, sebbene provengano da un leak di PlayStation e da una fonte nota e affidabile. Domani però avremo modo di scoprire di più riguardo al videogioco in modo ufficiale, quindi non rimarremo nel dubbio troppo a lungo.

Parlando di annunci in arrivo, ricordiamo che Bandai Namco svelerà presto un nuovo GDR e i fan pensano di sapere quale.