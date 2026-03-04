eFootball Kick-Off! ha una data d'uscita ufficiale e costerà poco

L'editore giapponese Konami ha annunciato la data di uscita ufficiale di eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2 : il 4 giugno 2026. Interessante anche il prezzo, che sarà soltanto di 19,99 euro. Che prenoterà il gioco, sbloccherà il leggendario Lionel Messi, utilizzabile nella modalità "Tour Mondiale". La data di inizio dei preordini sarà presto annunciata sui canali ufficiali, quindi non vi resta che rimanere sintonizzati per saperla.

Modalità di gioco

eFootball Kick-Off! offrirà diverse modalità di gioco. La principale sarà quella Tour Mondiale, in cui il giocatore deve creare la sua squadra per partecipare a tornei in tutto il mondo, così da poter acquisire altri giocatori, compresi alcuni calciatori leggendari.

Si potrà anche partecipare alla Coppa Internazionale, che segna il ritorno della prestigiosa competizione che si svolge ogni quattro anni. "Prendete il comando della vostra nazionale e scrivete la storia sul palcoscenico calcistico più importante al mondo," è l'invito di Konami. Da notare che la modalità "Coppa Internazionale" sarà disponibile dopo il lancio come contenuto aggiuntivo scaricabile.

Inoltre, ci sarà una modalità Beginner-Friendly, pensata per i novizi, che consente di immergersi in esperienze divertenti e accessibili come il calcio 6 contro 6, progettate per creare azioni veloci e opportunità per andare a rete.

eFootball Kick-Off! sarà giocabile in locale od online anche su Nintendo Switch 2. Konami sottolinea anche che stiamo parlando dell'erede della serie PES, per chi non se lo ricordasse, serie che avrebbe compiuto 30 anni, se non fosse stata sostituita.