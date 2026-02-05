eFootball Kick-Off! è stato annunciato per Nintendo Switch 2

In occasione del Nintendo Direct odierno, è stato annunciato eFootball Kick-Off!, ossia quella che pare essere una versione specifica per Nintendo Switch 2 del simulare calcistico di Konami, erede della serie PES.

Il giocatore dovrà quindi creare la sua squadra dei sogni usando le risorse guadagnate giocando nella modalità World Tour, oppure affrontare squadre di tutto il mondo nella modalità "International Cup", che consentirà di partecipare a delle competizioni globali per vedere chi è il migliore.

C'è anche una modalità pensata per i dilettanti, che consente di giocare partite 6 contro 6, dove non mancheranno le opportunità di fare goal.

Infine, ci sarà una classifica globale, dove saranno valutate le prestazioni di ogni giocatore.

Interessante il fatto che eFootball Kick-Off! promette di essere giocabile da soli o con degli amici, sia offline che online.

L'uscita del gioco è prevista per l'estate 2026, quindi in data ancora da destinarsi. Per adesso non sono state svelate altre versioni, ma vi faremo sapere se le cose cambieranno.