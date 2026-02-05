Indiana Jones e l'Antico Cerchio per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita

Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha una data di uscita su Nintendo Switch 2: la coinvolgente avventura sviluppata da MachineGames e prodotta da Bethesda sarà disponibile sulla console ibrida a partire dal prossimo 12 maggio.

I possessori di Switch 2 potranno dunque cimentarsi con l'eccellente tie-in basato sulla saga cinematografica con Harrison Ford, che vedrà il celebre archeologo esploratore impegnato nella ricerca di un misterioso manufatto che sembra possa donare grandi poteri a chi avrà la fortuna di trovarlo.

Il problema è che sulle tracce dell'oggetto ci sono anche i soldati nazisti, guidati da un esperto senza scrupoli che non mancherà di darci del filo da torcere, mentre viaggiamo intorno al mondo alla ricerca di indizi che possano condurci al luogo in cui il tesoro è custodito.

A nostra disposizione avremo l'immancabile frusta, che ci consentirà non solo di attaccare eventuali nemici ma anche e soprattutto di raggiungere zone apparentemente inaccessibili, arrampicandoci per scoprire tutti i segreti degli scenari della campagna.