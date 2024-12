La genesi di Indiana Jones e l'Antico Cerchio dimostra con forza quanto sia importante perseverare e riuscire a sfruttare a dovere le proprie conoscenze e capacità. Dopo essersi fatti notare dal popolo dei videogiocatori attraverso ben 5 capitoli di Wolfenstein, i ragazzi di MachineGames sono riusciti a scrollarsi di dosso il legame, all'apparenza indissolubile, con la serie di id Software per dedicarsi ad un vero e proprio dream project. Un gioco su licenza di lusso, voluto fortemente da Todd Howard di Bethesda , il creatore di The Elder Scrolls e Fallout, appoggiato da Disney e da una Microsoft che, quasi per caso, si è ritrovata tra le mani questo promettente progetto attraverso la storica acquisizione di Zenimax. Un'opera che non tradisce in alcun modo le esperienze passate del team di sviluppo e anzi ne fa tesoro, proponendo un'avventura ricca d'azione che sfrutta la visuale in prima persona per far sentire davvero il giocatore nei panni dell'archeologo più famoso del mondo. E ve lo diciamo da subito: quello che ci siamo ritrovati a giocare ci ha davvero sorpresi positivamente perché, nonostante i trailer, gli approfondimenti e le anteprime stampa, mai ci saremmo aspettati di ritrovarci tra le mani un'esperienza così ben riuscita , capace di catturare intimamente ciò che ha reso Indiana Jones famoso e tanto amato.

Il risultato è un gioco davvero corposo anche sul fronte della longevità e delle attività da poter svolgere al di fuori dell'arco narrativo principale. Giusto per avere un riferimento, abbiamo impiegato esattamente 30 ore per portare a termine il titolo, tralasciando però diversi incarichi secondari soprattutto nella seconda metà del gioco. Non troviamo quindi impossibile ipotizzare che ce ne vogliamo almeno 40 per vedere fino in fondo tutto quello che l'Antico Cerchio è in grado di offrire.

L'avventura ci porterà attraverso i 4 angoli del mondo con un sapiente mix di ambientazioni capace di rinfrescare costantemente il gameplay: Roma, Giza in Egitto, Thailandia, Himalaya, Iraq, alternando vaste e stratificate aree esplorabili a zone più lineari e ritmante in funzione della prosecuzione della storia con un risultato che pur non essendo mai davvero originale nel panorama videoludico, sa comunque risultare inedito e persino fresco. Da questo punto di vista l'Antico Cerchio tradisce l'origine di una buona parte del team di MachineGames che sembra aver fatto tesoro dall'esperienza in Starbreeze ai tempi dello splendido Le Cronache di Riddick e persino dall'abitare lo stesso tetto di Arkane visto che dalle esperienze strutturate dei vari Dishonored e Prey, questo gioco sembra aver preso più di qualche ispirazione nella capacità di mescolare esplorazione, narrazione ed evoluzione del gameplay.

E soprattutto porta su monitor e TV uno dei migliori antagonisti mai visti in un videogioco , probabilmente dai tempi dello storico Vaas di Far Cry 3. Un personaggio che è capace di diventare motore dell'azione, di rendere ancora più stimolante l'avventura e di potenziare l'intero arco narrativo: Emmerich Voss. Ma più in generale sono tutti i personaggi a funzionare: Gina, la comprimaria con le fattezze della nostra Alessandra Mastronardi, un altro "cattivone" che avrà un classico arco di redenzione alla Indiana Jones, e una serie di figure che incontreremo negli scenari principali.

La storia presenta quindi alcuni elementi esoterici, ma rimane sempre sul filo della credibilità; ha i classici momenti comici capaci di far respirare e sorridere i giocatori, pur mantenendo un fil rouge di serietà per gran parte dell'avventura; presenta gli immancabili nazisti nella loro terrificante ascesa che porterà alla Seconda Guerra Mondiale, ma li rappresenta in quello stile macchiettistico, spesso maldestro, che ha fatto la fortuna delle pellicole cinematografiche.

Scenari aperti e tanti enigmi

Indiana Jones e l'Antico Cerchio, lo ribadiamo, è un adventure action (l'inversione dei due termini è fortemente voluta) con visuale principalmente in prima persona. Il focus è fortemente sbilanciato sull'esplorazione e sullo stealth anche se la competenza di MachineGames negli shooter è ben evidente nelle fasi in cui si decide di imbracciare un'arma e cominciare a sparare. In determinate situazioni, ad esempio mentre ci si arrampica o quando si utilizza la frusta per superare burroni o scendere nelle aperture sul terreno, l'inquadratura si sposta in terza persona. E lo stesso avviene, per ovvi motivi, anche durante i filmati che denotano, tra l'altro, una regia fortemente aderente ai punti di ripresa, ai tagli e alle geometrie delle pellicole cinematografiche.

In termini di progressione, Indiana Jones e l'Antico Cerchio si struttura attraverso tre scenari principali di dimensioni particolarmente estese, come se si trattasse di vere e proprie open map. All'interno di queste potremo girovagare in totale libertà, ma con alcuni confini artificiali intelligentemente piazzati dallo sviluppatore. Ci saranno infatti zone sorvegliate a vista dai nazisti dove dovremo mettere alla prova le nostre capacità stealth, ma anche aree a cui potremo accedere inizialmente solo nel corso di specifiche missioni per renderle successivamente esplorabili alla bisogna. Inoltre, il design dei livelli evidenzia anche un grande studio da parte del team in merito a scorciatoie e passaggi secondari che potremo sbloccare così da rendere la navigazione nell'ambiente più agevole quando magari, in un secondo momento, sceglieremo di dedicarci ai collezionabili.

Il diario di Indiana Jones sarà uno strumento fondamentale sia per l'esplorazione che per la risoluzione degli enigmi

Al di fuori di una missione principale, se così si può chiamare, ci saranno svariate tipologie di attività secondarie completamente facoltative e che permetteranno sia di approfondire la trama con delle vere e proprie missioni molto stratificate e spesso anche estremamente piacevoli, sia di dedicarci a tutta una serie di oggetti da raccogliere e collezionare secondo gli stilemi tipici degli open world, ma sempre e comunque ancorati a una qualche tipo di ricompensa: che siano libri di abilità (torneremo su questi più avanti), enigmi più complessi o piccoli spezzoni di trama.

Ma ciò che più conta e interessa, lo sappiamo bene, sono gli enigmi ambientali che sono poi quelli che meglio rappresentano la natura avventurosa de l'Antico Cerchio. Ce ne sono tantissimi, di difficoltà molto varia e soprattutto di portata estremamente variegata. I principali sono fortemente innestati sulla prosecuzione dell'arco narrativo e colpiscono per la loro capacità di essere credibili, di richiedere tempo, di portare spesso a soluzioni che modificano strutturalmente gli scenari che stiamo esplorando attivando un genuino senso di meraviglia quando ci si rende conto di aver aperto letteralmente a metà una struttura nella foresta o di aver sbloccato un passaggio che in una esplorazione precedente non avevamo neanche notato. Ciò che colpisce è spesso il senso di vastità: la grandezza degli ambienti in cui dovremo risolvere questi rompicapo. Vogliamo però che sia chiara una cosa: difficilmente questi enigmi primari risulteranno complessi da capire, ma richiederanno più che altro una certa attitudine e abilità nell'essere risolti. Insomma, sarà sempre evidente cosa fare, ma ci vorrà del tempo per farlo. E purtroppo talvolta non viene in nostro aiuto la gestione del diario e dei suoi menu interni che risulta un po' macchinosa da affrontare con il pad in mano per una strana impostazione della navigazione.

Potrete acquistare un accendino più avanti nel corso del gioco e vi sarà estremamente utile in grotte e gallerie

Cambia invece completamente il discorso quando dovremo vedercela con i puzzle facoltativi, quelli legati alle missioni secondarie del gioco oppure ai collezionabili. Qui le cose si fanno più dure e talvolta anche cervellotiche visto che sarà spesso richiesto di esplorare molto a fondo lo scenario, di segnarsi numeri e combinazioni, di guardare e riguardare il diario di Indiana per rileggere appunti e note sparse per il gioco. Anche da questo punto di vista c'è un elemento che maggiormente ci ha colpito: la grande capacità di MachineGames di rinnovare costantemente la tipologia di puzzle nel corso degli scenari principali. Difficilmente vi ritroverete a fare le stesse cose o a ripetere le stesse sequele di attività per risolvere un enigma. Forse, l'unico appunto che ci sentiamo di muovere, è nei confronti del terzo e ultimo scenario dove l'Antico Cerchio mostra qualche segno di "stanchezza", sia in termini di pulizia dell'ambiente che, soprattutto, per quello che concerne il backtracking e l'esplorazione. Probabilmente qualcosa poteva essere tagliato in questa parte e il gioco ne avrebbe giovato in termini di ritmo.

Ci sono poi un'altra manciata di livelli in cui è invece la storia a essere protagonista: sequenze più lineari, spesso precalcolate e molto adrenaliniche dove potrete, al limite, raccogliere qualche collezionabile, ma dove ciò che conta è portare avanti la trama.