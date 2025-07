Indiana Jones e l'antico Cerchio avrà un seguito? Lo suggerisce un annuncio lavorativo

Indiana Jones e l'antico Cerchio pare aver soddisfatto le aspettative di Microsoft e di Disney, tanto che sta per essere espanso e che in futuro potrebbe arrivare anche un seguito ufficiale. Per adesso non c'è niente di annunciato in merito a quest'ultimo, ma un annuncio lavorativo dello studio di sviluppo Machinegames suggerisce che qualcosa dietro le quinte potrebbe essere già in movimento, visto che viene ricercato un Senior Concept Artist con esperienza nel mondo del cinema.