Indiana Jones e l'Antico Cerchio: l'espansione L'Ordine dei Giganti ha una data di uscita

In occasione dell'Xbox Games Showcase andato in onda questa sera, Bethesda ha presentato il primo trailer de L'Ordine dei Giganti , l'espansione a pagamento di Indiana Jones e l'Antico Cerchio .

I primi dettagli sull'espansione

Stando alle prime informazioni, L'Ordine dei Giganti si svolge durante gli eventi del gioco principale e ci porterà tra le strade di Roma, per scopriremo un mistero nascosto nelle catacombe. Ovviamente, non sarà una caccia al tesoro senza rischi, con Indy che dovrà fare i conti con un pericoloso culto e decifrare nuovi enigmi per fare luce sulla tribù di giganti conosciuta come l'Ordine Nephilim.

Il DLC introduce nuove ambientazioni, tra cui i cripte sotterranee, il fiume Tevere e persino il sistema fognario antico di Roma, la Cloaca Maxima. Inoltre, Indy si troverà coinvolto nei giochi gladiatori segreti dell'imperatore Nerone e dovrà affrontare la setta del Culto di Mithras, un gruppo enigmatico e spietato deciso a fermarlo.

La storia prende il via quando Indy incontra Padre Ricci, un giovane sacerdote che ha bisogno di aiuto per rintracciare un misterioso artefatto. Ci saranno anche nuovi nemici, tra cui figure legate alla storia di Mussolini e il ritorno di Padre Ventura, un personaggio già noto.