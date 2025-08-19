Indiana Jones e l'antico Cerchio arriva su Nintendo Switch 2 e presenta il DLC L'Ordine dei Giganti

All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti , il DLC del gioco di Bethesda e Machine Games.

Il trailer di

Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti ci porterà a Roma e ci permetterà di fare luce sul più grande segreto della capita italiana. La storia inizia quando il nostro Indy incontra padre Ricci, un giovane sacerdote che incarica l'archeologo di trovare un misterioso manufatto all'intero della città. Ovviamente esploreremo anche Città del Vaticano e non solo Roma, ritrovandoci anche immersi nel Tevere e nella Cloaca Massima.

Ovviamente ci aspettano molti nuovi enigmi, situazioni pericolose da affrontare con la nostra frusta, la pistola e gli oggetti di fortuna che possiamo trovare nell'ambiente.

La data di uscita è il 4 settembre 2025 su PC, Xbox Series X|S e PS5. Ricordiamo che per chi ha acquistato la Premium Edition, l'Upgrade alla Premium Edition, la Collector's Edition o il bundle Collector's Edition, il DLC è incluso nel prezzo senza costi aggiuntivi.

Inoltre, è stato svelato che Indiana Jones e l'antico Cerchio arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2026.