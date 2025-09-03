Gli utenti Game Pass possono restare anche solo 5 minuti su un gioco e gli sviluppatori ne tengono conto

"Per quanto riguarda il Game Pass... conosciamo il comportamento dei giocatori", ha affermato Jens Andersson, design director del gioco, "Possono saltare dentro un gioco, rimanerci cinque minuti e poi mollarlo ", ha riferito, ed è una cosa che a quanto pare viene tenuta in considerazione anche al livello di sviluppo.

In una recente intervista a MachineGames , il team responsabile di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, si trova anche una considerazione interessante su Game Pass e sulle abitudini degli utenti abbonati , che a quanto pare riguarda anche il modo in cui i giochi vengono costruiti su questa piattaforma.

Un aspetto da tenere in considerazione, ma non troppo

Come riferito dal director di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la possibilità che gli abbonati a Game Pass possano concentrarsi solo per pochi minuti su un gioco prima di mollarlo e passare ad altro all'interno dell'ampio catalogo di titoli a disposizione può spingere a prendere delle decisioni specifiche in fase di progettazione.

Può risultare importante allora impostare un buon ritmo già nelle prime fasi del gioco per evitare un calo di interesse, o costruire una fase introduttiva che sia particolarmente coinvolgente e stimolante per far entrare subito nel vivo del gioco, cosa che peraltro Indiana Jones e L'Antico Cerchio riesce a fare in maniera notevole.

Tuttavia è anche necessario trovare un giusto equilibrio e bilanciare le esigenze, in modo da non farsi influenzare eccessivamente da questa necessità di mantenere alto l'interesse fin dai primi minuti di gioco.

"È possibile prendere alcune decisioni basandosi su questo, ma allo stesso tempo non vogliamo fare troppe concessioni", ha spiegato Andersson. "Deve essere un gioco fantastico per il giocatore che lo porta a termine, questa è la parte più importante per noi, essendo uno studio incentrato sulla trama".

È dunque importante tenere conto di questo aspetto ma, in particolare per MachineGames, anche dell'equilibrio generale del gioco: per un titolo incentrato sulla storia, è indispensabile anche mantenere un giusto ritmo per tutta la durata del gioco: "È un equilibrio difficile da raggiungere. Si sa sempre che bisognerebbe preoccuparsene di più, ma allo stesso tempo si tiene conto del quadro generale", ha spiegato il director di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, gioco che peraltro sta per ricevere l'attesa espansione L'Ordine dei Giganti ed è in arrivo su Nintendo Switch 2.

Nei giorni scorsi abbiamo anche appreso che il titolo in questione cambia la difficoltà in base all'esperienza dei giocatori sulla storia principale.