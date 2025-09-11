Indiana Jones e l'antico Cerchio è in sconto a un ottimo prezzo su Amazon Italia

Se siete in cerca di una avventura d'azione che vi appassioni che vi faccia divertire, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta per Indiana Jones e l'antico Cerchio in versione PS5. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 24%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 79,99€. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma è un'ottima promozione per un ottimo gioco.
Che gioco è Indiana Jones e l'antico Cerchio
Indiana Jones e l'antico Cerchio ci mette ovviamente nei panni di Indy, con il volto di Harrison Ford. Jones deve affrontare una nuova avventura originale in questo videogioco, con ovviamente i nazisti pronti a mettergli i bastoni tra le ruote. Si tratta di un gioco in prima persona, con saltuarie sezioni in prima persona (ad esempio quando ci arrampichiamo usando la nostra fidata frusta).
Avremo un mix di aree lineari con gameplay cinematografico e aree più aperte dove esplorare, risolvere enigmi e non solo. Potremo esplorare molteplici luoghi, come le sale del Marshall College, il Vaticano, le Piramidi d'Egitto e anche i templi sommersi di Sukhothai.