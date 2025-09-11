Katanaut è il nuovo action roguelike prodotto da Acclaim, già disponibile su Steam

Katanaut è il nuovo action roguelike prodotto da Acclaim, presentato nel corso dello showcase trasmesso nella giornata di ieri dal publisher e già disponibile su Steam al prezzo di lancio di appena 13,99€.
Sviluppato da Voidmaw, Katanaut punta a combinare diverse influenze: una struttura roguelike, come già detto, ma anche elementi in stile metroidvania, un universo caratterizzato da un'estetica cyberpunk con tratti horror e un sistema di combattimento ispirato ai soulslike.
Catapultati all'interno di una stazione spaziale in rovina, dovremo lottare per farci strada fra stanze e corridoi pieni di nemici, dotati di un design che mescola il disegno a mano con sezioni generate proceduralmente, che cambiano dunque a ogni partita garantendo un'esperienza sempre nuova e differente.
I combattimenti di Katanaut sono fluidi, veloci, basati sull'impiego della spada per infliggere fendenti ravvicinati ma anche su colpi dalla distanza e su di un ampio arsenale di abilità che avremo modo di sbloccare nel corso dell'avventura.
La morte non è che un nuovo inizio
In maniera del tutto simile a ciò che vi abbiamo raccontato nella recensione di The Rogue Prince of Persia, anche in Katanaut la morte non è che un nuovo inizio, parte integrante di un impianto in cui non esistono checkpoint e bisogna ricominciare dall'inizio a ogni game over.
La sconfitta rappresenta anche un'opportunità per sperimentare build diverse, puntando magari sul potenziamento delle armi bianche piuttosto che sulla precisione delle bocche da fuoco, oppure su combinazioni che possano supportare strategie peculiari.