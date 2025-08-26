La resuscitata Acclaim ha annunciato il suo showcase, vediamo quando si svolgerà

Acclaim non solo è resuscitata, ma terrà anche uno showcase in cui presenterà i primi giochi di quella che definisce una "nuova era". Quando si svolgerà l'evento? Il 10 settembre 2025, data in cui lo storico editore "rivelerà nuove sorprese, contenuti esclusivi e annunci" che pare i videogiocatori non dovrebbero perdersi.

Cosa sarà presentato

L'annuncio è stato dato da un breve trailer che mostra alcuni televisori CRT, con dentro alcuni classici della compagnia. Ci ricorda anche che per decenni ha fatto parte della storia dei videogiochi, il che è decisamente vero, considerando l'importanza che aveva negli anni 80 e 90 e il peso che ebbe nel successo di una console come il NES negli Stati Uniti.

Acclaim ha anche invitato gli utenti a fare ipotesi sui giochi che saranno mostrati. Chiaramente, visto il suo enorme catalogo, le possibilità sono tantissime, anche solo pensando a eventuali raccolte o riedizioni.

Tra quelle più gettonate, si invocano raccolte di titoli per NES, Super Nintendo e Mega Drive. Qualcuno vorrebbe un nuovo Re-Volt (in effetti, non sarebbe male), altri sperano che vengano ripresi gli innumerevoli giochi di wrestling pubblicati negli anni di attività della compagnia. Un ritorno di SSX vi piacerebbe? A noi sì, come non sarebbe male rigiocare a Vexx, per citare un altro gioco.

Comunque sia, come già detto ci sono talmente tante possibilità che è davvero difficile indovinare cosa sarà effettivamente presentato e da quale epoca proverrà. Non ci resta che aspettare il giorno dell'evento per saperne di più.