NVIDIA RTX Blackwell prepara la nuova era del rendering neurale e del gaming con IA

NVIDIA ha scelto la conferenza Hot Chips 2025 per illustrare nel dettaglio le innovazioni legate all'architettura RTX Blackwell, la stessa che alimenta GPU come la RTX 5090 e la RTX PRO 6000. La società statunitense ha presentato Blackwell a inizio anno, sottolineandone la natura fortemente legata all'intelligenza artificiale, elemento che rappresenta la continuità di un percorso avviato già nel 2006 con l'introduzione di CUDA. L'obiettivo dichiarato era allora quello di offrire un'architettura universale per il calcolo accelerato, che nel tempo ha aperto la strada a sviluppi cruciali per l'IA e la grafica.

In questo arco temporale si sono susseguite pietre miliari come il ray tracing in tempo reale, introdotto nel 2018, e DLSS, lanciato l'anno successivo. Due tecnologie rese possibili dall'integrazione di unità dedicate come RT Core e Tensor Core. Con Blackwell, tali componenti arrivano a una nuova generazione, ulteriormente potenziata e pensata per scenari sempre più complessi. La filosofia di base è quella di portare l'IA al centro della grafica, dando vita a ciò che NVIDIA definisce l'era del "neural rendering".