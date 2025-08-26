1

Call of Duty: Black Ops 7 fa dietrofront: niente trasferimento di operatori, armi e skin da Black Ops 6

Activision ha fatto un clamoroso dietrofront per il programma Carry Forward di Call of Duty: Black Ops 7: contrariamente a quanto annunciato, non sarà possibile trasferire armi, Operatori e costumi da Black Ops 6.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2025
Personaggi di Call of Duty: Black Ops 7
Activision Blizzard ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 7 non permetterà di trasferire operatori, armi e costumi dal precedente capitolo Black Ops 6. Una novità che farà sicuramente storcere il naso a molti fan, anche perché la compagnia aveva dichiarato esattamente l'opposto una settimana prima.

Nel post pubblicato il 19 agosto, la compagnia aveva infatti annunciato il ritorno del programma Carry Forward, che avrebbe consentito, seppur con alcune limitazioni, di importare i contenuti da Black Ops 6 nel nuovo episodio, atteso per novembre.

Ne va dell’autenticità di Black Ops 7

Nel post pubblicato oggi, invece, la compagnia ha annunciato di essere tornata sui suoi passi, spiegando che la decisione è stata presa per assicurarsi che Black Ops 7 offra "un'esperienza autentica".

"Gli operatori, le skin degli operatori e le armi di Black Ops 6 non saranno trasferibili in Black Ops 7", recita l'articolo pubblicato sul sito ufficiale della serie. "Black Ops 7 punta a offrire un'esperienza autentica, coerente con l'universo di Call of Duty e con la sua ambientazione.

"Per questo motivo, i contenuti relativi a operatori e armi di Black Ops 6 non saranno compatibili con il nuovo capitolo. Tuttavia, i token XP doppi e i GobbleGums verranno mantenuti, in riconoscimento del tempo e dei progressi accumulati dai giocatori."

La compagnia ha anche precisato che questa modifica riguarda esclusivamente Black Ops 7 e non Call of Duty: Warzone, con il battle royale che permetterà di utilizzare tutti i contenuti ottenuti in Black Ops 6 anche in futuro.

Nello stesso articolo, Activision parla di come ha recepito forte e chiaro le preoccupazioni della community, che teme che la serie abbia perso la sua identità in parte a causa dell'aggiunta di crossover e skin fantasiose ma fuori tema, come quelle viste in Black Ops 6.

"Sappiamo che recentemente si è discusso molto sull'identità di Call of Duty. Alcuni di voi hanno affermato che ci siamo allontanati da ciò che rendeva Call of Duty unico: coinvolgente, intenso, viscerale e per molti versi realistico. Questo feedback ci colpisce profondamente e lo prendiamo sul serio. Vi abbiamo ascoltato", si legge nel post.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e su PC e Xbox Game Pass dal 14 novembre.

