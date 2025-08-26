Call of Duty: Black Ops 7 fa dietrofront: niente trasferimento di operatori, armi e skin da Black Ops 6

Nel post pubblicato il 19 agosto, la compagnia aveva infatti annunciato il ritorno del programma Carry Forward , che avrebbe consentito, seppur con alcune limitazioni, di importare i contenuti da Black Ops 6 nel nuovo episodio, atteso per novembre.

Activision Blizzard ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 7 non permetterà di trasferire operatori, armi e costumi dal precedente capitolo Black Ops 6 . Una novità che farà sicuramente storcere il naso a molti fan, anche perché la compagnia aveva dichiarato esattamente l'opposto una settimana prima.

Ne va dell’autenticità di Black Ops 7

Nel post pubblicato oggi, invece, la compagnia ha annunciato di essere tornata sui suoi passi, spiegando che la decisione è stata presa per assicurarsi che Black Ops 7 offra "un'esperienza autentica".

"Gli operatori, le skin degli operatori e le armi di Black Ops 6 non saranno trasferibili in Black Ops 7", recita l'articolo pubblicato sul sito ufficiale della serie. "Black Ops 7 punta a offrire un'esperienza autentica, coerente con l'universo di Call of Duty e con la sua ambientazione.

"Per questo motivo, i contenuti relativi a operatori e armi di Black Ops 6 non saranno compatibili con il nuovo capitolo. Tuttavia, i token XP doppi e i GobbleGums verranno mantenuti, in riconoscimento del tempo e dei progressi accumulati dai giocatori."

La compagnia ha anche precisato che questa modifica riguarda esclusivamente Black Ops 7 e non Call of Duty: Warzone, con il battle royale che permetterà di utilizzare tutti i contenuti ottenuti in Black Ops 6 anche in futuro.

Nello stesso articolo, Activision parla di come ha recepito forte e chiaro le preoccupazioni della community, che teme che la serie abbia perso la sua identità in parte a causa dell'aggiunta di crossover e skin fantasiose ma fuori tema, come quelle viste in Black Ops 6.

"Sappiamo che recentemente si è discusso molto sull'identità di Call of Duty. Alcuni di voi hanno affermato che ci siamo allontanati da ciò che rendeva Call of Duty unico: coinvolgente, intenso, viscerale e per molti versi realistico. Questo feedback ci colpisce profondamente e lo prendiamo sul serio. Vi abbiamo ascoltato", si legge nel post.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e su PC e Xbox Game Pass dal 14 novembre.