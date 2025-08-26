AirPods Pro 3: il nuovo design si ispirerebbe agli AirPods 4 con custodia più piccola e senza pulsante

Manca poco alla presentazione degli AirPods Pro 3, attesa già nelle prossime settimane, e iniziano ad emergere dettagli sul loro design. Dopo mesi di silenzio, i rumor tornano a circolare e indicano che Apple si prepara a uniformare lo stile delle sue cuffie wireless di punta , prendendo spunto dalle novità introdotte l'anno scorso con gli AirPods 4.

La seconda novità riguarda la rimozione del pulsante dedicato all'abbinamento, altro elemento ereditato dagli AirPods 4. Apple sembra voler rendere l'esperienza di connessione ancora più fluida e automatica , affidandosi esclusivamente alla tecnologia software integrata in iOS. Una mossa che contribuisce a rendere più uniforme la gamma AirPods e che riflette la tendenza dell'azienda a eliminare componenti fisici superflui.

La prima modifica riguarda la custodia di ricarica, che dovrebbe ridursi nelle dimensioni . Una scelta che segue la direzione tracciata dagli AirPods 4 e che potrebbe rendere il prodotto più maneggevole e pratico da portare in tasca. Il cambiamento, però, non sarebbe solo estetico: un case più piccolo potrebbe comportare anche un ridimensionamento degli stessi auricolari, aprendo la strada a un nuovo design per gli AirPods Pro.

Uniformità nella gamma

Con queste due modifiche, AirPods Pro 3 e AirPods 4 si avvicinerebbero ulteriormente in termini di design, lasciando le differenze concentrate su qualità audio, funzioni avanzate e sistema di cancellazione attiva del rumore. La strategia di Apple sembra quella di creare una linea AirPods più coerente e riconoscibile, in cui i vari modelli si distinguono soprattutto per le caratteristiche tecniche.

Sono passati tre anni dal debutto degli AirPods Pro 2, e l'arrivo di una terza generazione con novità estetiche e interne appare ormai imminente. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple stava già lavorando a un nuovo design, anche se fino a oggi non erano trapelati dettagli concreti. L'evento di settembre potrebbe quindi rappresentare il momento giusto per scoprire come l'azienda intende evolvere uno dei suoi accessori più popolari.