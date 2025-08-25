iPhone 17 Pro: possibile ricarica wireless inversa per AirPods e Apple Watch

Apple potrebbe introdurre una delle funzioni più attese sui suoi smartphone di fascia alta: la ricarica wireless inversa. A riportarlo è il leaker cinese Fixed Focus Digital, secondo cui i nuovi iPhone 17 Pro avrebbero già superato i test interni con questa tecnologia. La funzione consentirebbe di utilizzare lo smartphone per ricaricare dispositivi come AirPods o Apple Watch semplicemente appoggiandoli sul retro, senza bisogno di cavi. Resta però il dubbio se Apple deciderà di abilitarla già al lancio previsto per settembre o di rinviarla a una futura iterazione.

Rumor sempre più insistenti

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità. Già a febbraio un altro leaker, Instant Digital, aveva rivelato che Apple stava sperimentando una ricarica inversa fino a 7,5 W sui modelli Pro e Pro Max. L'idea è di ampliare le opzioni di ricarica wireless per chi usa quotidianamente l'ecosistema Apple, unificando l'esperienza con accessori come gli auricolari e lo smartwatch. Se confermata, la funzione rappresenterebbe un passo avanti rispetto alla ricarica inversa via USB-C, attualmente limitata a 4,5 W e disponibile a partire da iPhone 15.

In realtà, Apple aveva già introdotto in forma limitata la ricarica inversa nel 2021 con il rilascio del MagSafe Battery Pack, capace di ricevere energia da un iPhone collegato via Lightning. Tuttavia, con l'abbandono della porta Lightning e il passaggio a USB-C nel 2023, l'azienda ha interrotto la produzione del MagSafe Battery Pack, lasciando sospesa l'evoluzione della funzione in modalità wireless. Gli analisti, come Ming-Chi Kuo e Mark Gurman, avevano previsto un ritorno del MagSafe Battery Pack in versione USB-C, ma finora senza esiti concreti.