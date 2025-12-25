Epic Games Store, il gioco gratis di Natale è uno straordinario RPG

È disponibile il gioco gratis di Natale su Epic Games Store, e stavolta si tratta di uno straordinario RPG: stiamo parlando di Disco Elysium - The Final Cut, la versione più ricca e completa dell'eccellente produzione firmata ZA/UM.
Scaricabile gratuitamente fino alle 17.00 di domani, 26 dicembre, Disco Elysium racconta le vicende di un detective tormentato che opera fra le strade della città di Revachol, un luogo decadente e affascinante, dove ogni decisione può dare vita a un percorso narrativo completamente diverso.
Fra le peculiarità del gioco spicca il sistema delle abilità, che si manifesta nella forma di voci interiori pronte a influenzare ogni scelta del protagonista, che durante la campagna si trova a interrogare testimoni, risolvere omicidi o persino accettare mazzette: volete diventare un eroe o un agente corrotto?
La versione The Final Cut include un doppiaggio completo in inglese che contribuisce a donare spessore al comparto narrativo, nonché una serie di contenuti inediti che rendono ancora più corposa e coinvolgente l'esperienza.
Come scaricare gratis Disco Elysium - The Final Cut?
Scaricare gratuitamente Disco Elysium - The Final Cut è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".
A questo punto seguite le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione: a quel punto il sito vi chiederà se volete scaricare e installare il gioco subito oppure farlo in un secondo momento.
Dopo il riscatto, infatti, Disco Elysium - The Final Cut resterà collegato per sempre al vostro profilo Epic Games Store e potrete dunque rffettuare il download ogni volta che lo vorrete.