Epic Games Store, il gioco gratis di Natale è uno straordinario RPG

È disponibile il gioco gratis di Natale su Epic Games Store, e stavolta si tratta di uno straordinario RPG: stiamo parlando di Disco Elysium - The Final Cut, la versione più ricca e completa dell'eccellente produzione firmata ZA/UM.

Scaricabile gratuitamente fino alle 17.00 di domani, 26 dicembre, Disco Elysium racconta le vicende di un detective tormentato che opera fra le strade della città di Revachol, un luogo decadente e affascinante, dove ogni decisione può dare vita a un percorso narrativo completamente diverso.

Fra le peculiarità del gioco spicca il sistema delle abilità, che si manifesta nella forma di voci interiori pronte a influenzare ogni scelta del protagonista, che durante la campagna si trova a interrogare testimoni, risolvere omicidi o persino accettare mazzette: volete diventare un eroe o un agente corrotto?

La versione The Final Cut include un doppiaggio completo in inglese che contribuisce a donare spessore al comparto narrativo, nonché una serie di contenuti inediti che rendono ancora più corposa e coinvolgente l'esperienza.