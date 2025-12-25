0

Epic Games Store, il gioco gratis di Natale è uno straordinario RPG

È disponibile il gioco gratis di Natale per gli utenti di Epic Games Store: stavolta si tratta di uno straordinario RPG, che è possibile scaricare nella sua versione più ricca e completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/12/2025
I protagonisti di Disco Elysium

È disponibile il gioco gratis di Natale su Epic Games Store, e stavolta si tratta di uno straordinario RPG: stiamo parlando di Disco Elysium - The Final Cut, la versione più ricca e completa dell'eccellente produzione firmata ZA/UM.

Scaricabile gratuitamente fino alle 17.00 di domani, 26 dicembre, Disco Elysium racconta le vicende di un detective tormentato che opera fra le strade della città di Revachol, un luogo decadente e affascinante, dove ogni decisione può dare vita a un percorso narrativo completamente diverso.

Fra le peculiarità del gioco spicca il sistema delle abilità, che si manifesta nella forma di voci interiori pronte a influenzare ogni scelta del protagonista, che durante la campagna si trova a interrogare testimoni, risolvere omicidi o persino accettare mazzette: volete diventare un eroe o un agente corrotto?

Il director di Disco Elysium racconterà il peggio dell'umanità nel suo prossimo gioco Il director di Disco Elysium racconterà il peggio dell'umanità nel suo prossimo gioco

La versione The Final Cut include un doppiaggio completo in inglese che contribuisce a donare spessore al comparto narrativo, nonché una serie di contenuti inediti che rendono ancora più corposa e coinvolgente l'esperienza.

Come scaricare gratis Disco Elysium - The Final Cut?

Scaricare gratuitamente Disco Elysium - The Final Cut è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

A questo punto seguite le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione: a quel punto il sito vi chiederà se volete scaricare e installare il gioco subito oppure farlo in un secondo momento.

Dopo il riscatto, infatti, Disco Elysium - The Final Cut resterà collegato per sempre al vostro profilo Epic Games Store e potrete dunque rffettuare il download ogni volta che lo vorrete.

#Epic Games Store #Giochi Gratis
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Epic Games Store, il gioco gratis di Natale è uno straordinario RPG