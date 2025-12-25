Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties presenta con un trailer il bonus di prenotazione con Ichiban Kasuga

Come probabilmente i fan già sanno, Ichiban è il volto della nuova generazione della saga, introdotto in Yakuza: Like a Dragon. Nel remake del terzo capitolo farà un'apparizione speciale sotto forma di cameo, con la possibilità reclutarlo all'interno della Ryukyu Gal Gang .

SEGA e RGG Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties dedicato al bonus di prenotazione , intitolato " Tipo leggendario: Ichiban Kasuga ".

Ichiban si unisce a una gang di biker al femminile

La Ryukyu Gal Gang è una delle attività opzionali inedite introdotte nel remake e presentata durante il recente Direct di SEGA. Per difendere le strade di Okinawa, Kiryu si allea con una gang di biker al femminile che può addestrare e potenziare fino a renderla la più temuta del Giappone.

La modalità propone battaglie a squadre, con ampie possibilità di personalizzazione: dal look dei membri alle armi da equipaggiare, fino alle missioni che combinano combattimenti e strategia. Chi preordinerà il gioco potrà aggiungere anche Ichiban Kasuga al roster, portando con sé il suo carisma e la sua forza bruta.

Vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile dal 12 febbraio su PS4, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC. Il titolo ripropone il terzo capitolo della serie uscito nel 2009 con grafica completamente rifatta, gameplay rivisto e numerosi contenuti aggiuntivi. Tra questi spicca Dark Ties, uno spin-off narrativo che permette di vestire i panni di Yoshitaka Mine, l'antagonista principale del gioco.