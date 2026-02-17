Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties non sta convincendo i giocatori su Steam

Possiamo quindi oramai affermare che no, i fan non stanno amando all'unisono l'avventura e la sua nuova espansione, Dark Ties. Il gioco ha recensioni Nella Media, attorno al 60%.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è stato da pochi giorni pubblicato da SEGA e da Ryu Ga Gotoku Studio e i giocatori hanno avuto tempo per (ri)vivere le avventure di Kiryu in questa versione remake e pubblicare così le proprie opinioni tramite il sistema di recensioni di Steam.

Le principali critiche dei giocatori su Steam

L'utente di Steam JigenDaisuke ha scritto: "I retcon apportati alla storia di RGG3 con Kiwami 3 e Dark Ties sono delle assolute abominazioni e un insulto al gioco originale, all'intera saga di Kiryu e a qualsiasi fan con un minimo di senso critico. Per non parlare di tutti i contenuti rimossi in favore di minigiochi riutilizzati da altri capitoli più recenti (un classico dei Kiwami) e del recasting (un altro classico dei Kiwami)."

Un altro utente, jack, ha criticato lo studio per aver scritturato Teruyuki Kagawa nel ruolo di Goh Hamazaki, dato che l'attore è stato accusato di condotta sessuale inappropriata, criticando al contempo lo studio per aver apportato troppi cambiamenti alla storia. "Accuse di molestie sessuali da parte di uno dei membri del cast," ha scritto. "Hanno cambiato troppa roba rispetto all'originale e ne hanno lasciata fuori troppa. Sbrigativo e poco rifinito, crash frequenti sul mio sistema. Non so come sentirmi a riguardo, ma non è un granché."

L'utente di Steam Slifer Slacker ha invece affermato: "Dal punto di vista della storia è divisivo, io non ho nulla da ridire," ha scritto. "Ha sicuramente risentito del modo in cui è stato promosso, non riceverebbe così tante critiche se fosse stato pubblicizzato come l'inizio di una nuova linea temporale. Altrimenti i ritocchi causano un sacco di problemi per i prossimi giochi, specialmente per il 4. Al 90% è stato sicuramente un miglioramento, tranne per l'epilogo che causa molti problemi dato che è diverso dall'originale."

Ricordiamo infine che quello di Yakuza 3 sarà l'ultimo Kiwami ma partirà una nuova serie.